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AIEA adoptă o rezoluție prin care solicită Iranului să raporteze stocurile de uraniu îmbogățit. Mesajul Teheranului înainte de vot

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Uzina de la Natanz
Uzina de la Natanz este cea mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), format din 35 de țări, a adoptat miercuri o rezoluție susținută de SUA prin care se solicită Iranului să declare stocurile rămase de uraniu îmbogățit și să permită inspectorilor să le verifice, ceea ce ar putea complica negocierile dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.

Măsura a fost luată la câteva ore după ce Statele Unite și Iranul au lansat atacuri militare reciproce, în urma declarației președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar fi doborât un elicopter american de tip Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile israeliene și americane din luna iunie a anului trecut au distrus sau avariat grav instalațiile iraniene de îmbogățire a uraniului, însă se consideră că o mare parte din uraniul îmbogățit produs de acestea, inclusiv materialul apropiat de calitatea necesară pentru arme, a supraviețuit.

Iranul încă nu a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la soarta acelui material și nici nu a permis inspectorilor AIEA să se întoarcă la locurile bombardate pentru a verifica situația. Statele Unite au condus eforturile pentru adoptarea rezoluției, dar Iranul a calificat-o drept „o încercare de a ascunde agresiunea militară”, întrucât inspectorii aveau acces la aceste locuri înainte de atacuri.

Textul rezoluției propus de Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, trei împotrivă și 10 abțineri, au declarat diplomații prezenți la reuniunea cu ușile închise. Țările care s-au opus au fost Rusia, China și Niger, au precizat aceștia.

„Atacurile regimului israelian și ale Statelor Unite asupra instalațiilor nucleare iraniene au întrerupt activitățile de verificare și i-au obligat pe inspectorii Agenției să părăsească Iranul din motive de siguranță”, a declarat Kazem Gharibabadi, viceministrul de externe al Iranului, pe X, înainte de votul Consiliului Guvernatorilor. „În prezent, Statele Unite încearcă să transforme consecințele atacului său ilegal într-un caz împotriva Republicii Islamice Iran”, a adăugat Gharibabadi.

Misiunea Iranului pe lângă AIEA a avertizat Consiliul să dea dovadă de „prudență în ceea ce privește pașii următori”. Iranul reacționează cu ostilitate la rezoluțiile îndreptate împotriva sa și a răspuns la cele anterioare prin intensificarea activităților sale nucleare sau prin reducerea cooperării cu AIEA.

Rezoluția prevedea că Iranul ar trebui să „furnizeze Agenției informații complete privind stocurile de materiale nucleare” și să acorde AIEA accesul necesar pentru a verifica acest lucru „fără întârziere”.

Statele Unite și Iranul poartă discuții menite să prelungească armistițiul dintre cele două părți și să pregătească terenul pentru negocieri mai ample pe teme precum programul nuclear al Iranului.

Trump părea să-și exprime frustrarea față de negocieri, după ce, de luni de zile, a afirmat în repetate rânduri că cele două părți sunt aproape de un acord preliminar.

„Iranul vorbește mult și nu face nimic”, a declarat liderul de la Casa Albă într-o postare pe rețelele sociale miercuri. „Au pierdut prea mult timp negociind un acord care ar fi fost excelent pentru ei, iar acum vor trebui să plătească prețul!!!”

Trump a afirmat că Iranul nu trebuie să aibă capacitatea de a produce o armă nucleară, iar Iranul susține că nu ar face-o niciodată.

Unul dintre obiectivele principale ale lui Trump este eliminarea uraniului îmbogățit al Iranului, în special a celor 440,9 kg cu o puritate de până la 60%, foarte aproape de nivelul de aproximativ 90% necesar pentru producerea de arme, conform estimărilor AIEA privind stocurile pe care Iranul le deținea până la primele atacuri israeliene din 13 iunie anul trecut.

Conform unui criteriu al AIEA, această cantitate este suficientă, dacă este îmbogățită în continuare, pentru fabricarea a 10 arme nucleare. Nu se știe cu exactitate cât a mai rămas din ea.

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Editor : A.M.G.

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