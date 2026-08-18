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Video AIEA anunță că a găsit „tone de materiale nucleare” în Siria. Damascul susține că acestea nu prezintă pericol

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An aerial photo shows the Syrian presidential palace in Damascus
Foto: Profimedia
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Rafael Grossi, șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU, a declarat marți că agenția sa a descoperit câteva „tone de materiale nucleare” într-un amplasament nedeclarat anterior, care datează din perioada în care la putere se aflau fostele autorități siriene. Ministrul de externe al Siriei, Asaad al-Shaibani, a afirmat însă că materialul nu prezintă pericol și că Damascul are dreptul să îl păstreze și să îl utilizeze în scopuri pașnice, anunță France24.

Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU a declarat că inspectorii săi au descoperit câteva tone de material nuclear în Siria, într-un amplasament pe care autoritățile au afirmat că l-au raportat agenției luna trecută.

Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a lăudat „decizia curajoasă” a Damascului de a raporta existența acelui amplasament secret, care datează din perioada regimului Assad, și a afirmat că materialul va fi supus „garanțiilor internaționale”.

„Vorbim despre câteva tone de material nuclear care ar putea fi folosite în scopuri dăunătoare”, a spus el.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu Grossi, ministrul de externe al Siriei, Asaad al-Shaibani, a declarat: „Pe 17 iulie, am trimis o scrisoare oficială agenției, în care am declarat din proprie inițiativă prezența materialelor nucleare într-un amplasament nedeclarat, care face parte din moștenirea lăsată de fostul regim.”

Shaibani a afirmat că „evaluările tehnice” indică faptul că „aceste materiale nu prezintă un risc”, adăugând că acestea „vor rămâne în custodia națională a Siriei și vor fi supuse sistemului de garanții al agenției”.

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Grossi a declarat, între timp, că „acest material va fi înregistrat și va fi inclus în sistemul internațional de garanții”.

Experții sirieni și cei ai AIEA vor colabora pentru a depozita materialele în condiții de siguranță, a spus el.

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„Începem să întoarcem o pagină, iar a întoarce o pagină nu înseamnă a uita trecutul”.

Grossi a vizitat, de asemenea, un sit din Deir Ezzor, în estul țării, care a fost închis de 18 ani și despre care AIEA bănuia că ar conține un reactor nuclear.

În 2018, Israelul a recunoscut că a efectuat un raid aerian strict secret împotriva acestui sit cu 11 ani în urmă.

„Ne-am aflat la situl de la Deir Ezzor, unde se desfășoară în prezent lucrări foarte ample de excavare și explorare”, a declarat Grossi. „Acest lucru este foarte important deoarece, desigur, confirmă evaluarea de lungă durată a AIEA conform căreia se construia în secret o instalație nucleară”, a adăugat el.

Agenția de supraveghere a declarat anul trecut că a descoperit particule de uraniu la sit în timpul unei inspecții efectuate în 2024.

Vizita lui Grossi a avut loc după ce, săptămâna trecută, agenția de știri Axios a citat declarații ale unor oficiali americani și israelieni, potrivit cărora Washingtonul și AIEA au ajuns la un acord pentru ca agenția de supraveghere să retragă materialul nuclear depozitat într-un amplasament clandestin din Siria, după ce s-au „ajuns la înțelegeri cu Siria și Israelul”.

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Axios a precizat că Israelul monitorizează îndeaproape o locație denumită „Site 99”, unde, potrivit oficialilor israelieni, guvernul Assad a depozitat material nuclear care făcea parte din proiectul Deir Ezzor, cunoscut și sub numele de Al-Kibar, și că Israelul a amenințat că o va bombarda.

De la înlăturarea președintelui Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024, noile autorități siriene s-au angajat să colaboreze cu agenția de supraveghere nucleară a Națiunilor Unite pentru a rezolva problema moștenirii lăsate de activitățile nucleare desfășurate pe parcursul deceniilor de guvernare a familiei Assad.

Editor : C.A.

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