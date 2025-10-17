Live TV

Ajutoarele pentru Gaza sunt în continuare extrem de insuficiente, avertizează agențiile umanitare: „Încă suntem sub nivelul necesar”

Data publicării:
camioane-ajutoare umanitare-gaza
Foto: Mahmoud Issa via Reuters

Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, relatează The Guardian.

Programul Alimentar Mondial al ONU (WFP) a anunțat vineri că a adus în Gaza aproximativ 560 de tone de alimente pe zi, în medie, de la începutul încetării focului, dar că această cantitate este încă sub nivelul necesar.

Purtătorul său de cuvânt, Abeer Etefa, a declarat: „Încă suntem sub nivelul necesar, dar ne apropiem... Încetarea focului a deschis o mică fereastră de oportunitate, iar WFP acționează foarte rapid și prompt pentru a spori asistența alimentară.”

Camioanele cu ajutoare umanitare sunt aliniate la punctul de trecere Kissufim dintre Israel și Gaza încă din primele ore ale dimineții. Este unul dintre puținele puncte de intrare unde camioanele încarcă provizii pe teritoriul israelian înainte de a se întoarce în Gaza.

Șoferii așteaptă adesea ore întregi pentru a fi lăsați să treacă, iar întârzierile lungi îi țin pe mulți blocați în căldură. Deși 600 de camioane ar trebui să intre în Gaza în fiecare zi, mai puțin de jumătate din acest număr reușesc să treacă, iar chiar și acest obiectiv este insuficient pentru a acoperi nevoile enorme de pe teren. Restricțiile stricte privind ceea ce poate fi transportat înseamnă că unele convoaie sunt nevoite să se întoarcă.

În timpul conflictului, Israelul a închis rutele de intrare și ieșire, blocând în mare măsură aprovizionarea cu alimente și medicamente, ceea ce a provocat o foamete în anumite zone din Gaza.

ONU a declarat că va fi nevoie de timp pentru a reduce foametea din Gaza și a solicitat deschiderea tuturor punctelor de trecere. „Va fi nevoie de ceva timp pentru a reduce foametea”, a spus Etefa, menționând că WFP avea cinci puncte de distribuție funcționale, dar dorea să ajungă la 145 pentru a „inunda Gaza cu alimente”.

WFP a precizat că nu a început distribuirea ajutoarelor în orașul Gaza, invocând închiderea continuă a două puncte de trecere a frontierei, Zikim și Erez, în nordul Gazei, unde criza umanitară este cea mai acută.

„Accesul în orașul Gaza și în nordul Gazei este extrem de dificil”, a declarat Etefa, adăugând că convoaiele cu făină de grâu și pachete cu alimente gata preparate se confruntă cu dificultăți în a se deplasa pe drumurile distruse sau blocate din sudul teritoriului devastat.

Deși cantități mici de produse alimentare au ajuns în nord, convoaiele de ajutor umanitar nu au reușit să transporte cantități semnificative de alimente acolo, precum și în alte zone.

„Ieri au intrat 57 de camioane în sudul și centrul Gazei. Considerăm că este un progres, dar încă nu am ajuns la nivelul de 80-100 de camioane pe zi”, a spus Etefa.

Acordul de încetare a focului, semnat săptămâna trecută între Israel și Hamas, a trezit speranțe că, după doi ani de război, ajutorul umanitar va ajunge în sfârșit în teritoriu, dar majoritatea restricțiilor au rămas în vigoare, împiedicând furnizarea asistenței atât de necesare.

Zeci de mii de tone de provizii sunt depozitate în țările vecine, precum Iordania și Egipt. Conform termenilor primei faze a acordului, ajutorul urma să fie transportat în teritoriu, iar organizațiile umanitare se pregăteau să aducă cantități mari de ajutoare vitale pentru populația înfometată din Gaza în acest weekend.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că bolile infecțioase „scapă de sub control”, doar 13 dintre cele 36 de spitale din teritoriu funcționând măcar parțial.

Într-o actualizare separată, biroul OMS din teritoriul palestinian ocupat a declarat joi că a intensificat livrările de consumabile medicale către unitățile sanitare de la intrarea în vigoare a armistițiului din Gaza.

Însă, pe măsură ce Israelul și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului, există riscul ca situația umanitară din Gaza să se agraveze pe zi ce trece.

Israelul a acuzat Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului, neprezentând rămășițele ostaticilor decedați. Luni, Hamas a returnat ultimii 20 de ostatici supraviețuitori, dar a predat doar nouă dintre cei 28 de prizonieri decedați, afirmând că ar avea nevoie de echipament special pentru recuperarea celorlalți din ruinele din Gaza.

Turcia a trimis zeci de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor. Agenția de apărare civilă din Gaza estimează că circa 10.000 de cadavre sunt prinse sub dărâmături și clădiri prăbușite. 

Sarcina care îi așteaptă pe salvatori este imensă, având în vedere că se estimează că există 60 de milioane de tone de moloz pe întreg teritoriul.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar lua în considerare posibilitatea de a permite forțelor israeliene să reia luptele în Gaza dacă Hamas nu își respectă partea din acordul de încetare a focului. 

„Israelul se va întoarce pe străzile acelea imediat ce voi da ordinul. Dacă Israelul ar putea intra și i-ar zdrobi, ar face-o”, a spus președintele american pentru CNN într-o scurtă convorbire telefonică, când a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă Hamas ar refuza să se dezarmeze.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți. Primarul Capitalei...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
explozie
4
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
volodimir zelenski - donald trump
Cum a evoluat relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski: de...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
Ultimele știri
Momentul din timpul întîlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă
Un bărbat din Brăila, arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit intenționat un om cu mașina. În ce stare este victima
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Turcia trimite specialiști în Gaza, pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni nereturnate de Hamas
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Cum vrea Uniunea Europeană să consolideze relațiile cu țările din Mediterană. Noul pact propus de Bruxelles
cladiri distruse-gaza
Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă”
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Hamas susține că are nevoie de echipament special pentru recuperarea trupurilor ostaticilor. Israel amenință cu reluarea luptelor
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Rămășițele a alți doi presupuși ostatici israelieni au fost predate de Hamas
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu