Ajutor de la Moscova pentru Teheran: tehnologie rusească găsită în drona care a lovit o bază a forțelor aeriene britanice din Cipru

Drona kamikaze care a lovit o bază aeriană britanică din Cipru avea echipamente militare rusești. Drona a lovit RAF Akrotiri duminică, 1 martie. Conținea un sistem de navigație Kometa-B, fabricat în Rusia, o piesă hardware văzută pentru prima dată la dronele interceptate de apărarea aeriană ucraineană în decembrie, potrivit The Times.

Serviciile secrete militare britanice au trimis componentele recuperate la un laborator din Regatul Unit pentru investigații suplimentare. Se crede că atacul a fost lansat de militanții Hezbollah din Liban.

Descoperirea, care oferă prima dovadă că echipamentul militar rusesc este folosit în conflictul din Iran, ridică îngrijorări cu privire la amprenta tot mai mare a Moscovei în războiul din Orientul Mijlociu.

Aceasta vine în urma unor rapoarte conform cărora Rusia transmite informații Iranului pentru a ajuta Republica Islamică să atace forțele americane din regiune, inclusiv amplasamentele navelor de război și ale aeronavelor americane.

Într-o declarație de sâmbătă din Air Force One, președintele Trump a încercat să minimalizeze importanța informațiilor, declarând reporterilor: „Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână, dacă primesc informații, nu îi ajută prea mult”.

Sâmbătă, Andrei Kelin, ambasadorul Rusiei în Regatul Unit, a declarat că țara sa „nu este neutră” în război, adăugând că poziția Moscovei este „de susținere a Iranului”.

Există acum îngrijorări că mijloacele militare britanice, inclusiv două elicoptere Wildcat care au sosit vineri în Cipru, ar putea fi vizate de Iran și de reprezentanții săi din Liban și Yemen, folosind informații rusești privind țintirea.

Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că „nu are nicio îndoială” că Rusia a transmis informații Iranului. „Aceasta este o axă pe care trebuie să o semnalăm. Cooperarea dintre Iran și Rusia face ca forțele lor să fie mai capabile și mai periculoase și de aceea trebuie să fim pregătiți”, a spus el.

Knighton, șeful forțelor armate britanice, a confirmat sâmbătă că atacul asupra RAF Akrotiri a fost lansat din Liban de către un „grup aliniat cu Iranul”. Se crede că asaltul a fost efectuat de militanți Hezbollah.

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că își extinde capacitatea de a desfășura resurse militare în Orientul Mijlociu. HMS Prince of Wales, al doilea dintre cele două portavioane britanice din clasa Queen Elizabeth, ar putea pleca spre Golf în termen de cinci zile, redus de la perioada minimă actuală de zece zile, după ce i s-a ordonat să își intensifice starea de pregătire.

Se înțelege că încă nu a fost luată nicio decizie oficială cu privire la desfășurarea sau nu a portavionului, dar surse din domeniul apărării au declarat că anunțul ar putea fi un indiciu că Marea Britanie se pregătește să trimită resurse militare suplimentare în regiune.

Ministerul Apărării a declarat că Regatul Unit își „consolidează” prezența în Orientul Mijlociu încă din ianuarie. „Am desfășurat deja capabilități pentru a proteja cetățenii britanici și aliații noștri din regiune, inclusiv avioane Typhoon, avioane F-35, sisteme de apărare aeriană și încă 400 membri ai personalului în Cipru”, a declarat un purtător de cuvânt.

Sâmbătă, trei bombardiere americane B-1 Lancer au aterizat la baza RAF Fairford din Gloucestershire. Knighton a declarat că se așteaptă ca SUA să lanseze misiuni de la bază „în următoarele zile”.

Joi, președintele Zelenski al Ucrainei a declarat că este „sigur” că Rusia furnizează arme Iranului.

„Înțelegem că ar putea furniza electronice pentru drone Shahed”, a spus el. „Cred că toate acestea se găsesc în fragmentele de Shahed care lovesc Orientul Mijlociu astăzi. Dronele Shahed iraniene conțin componente fabricate în Rusia. Știm cu siguranță acest lucru.”

Iranul a început să furnizeze Rusiei drone Shahed în 2022. Rusia produce acum propria versiune sub licență. Acestea au fost folosite pe scară largă în atacurile zilnice asupra orașelor ucrainene.

Serviciile secrete britanice consideră că Rusia a trimis anul trecut 55.000 de drone de atac unidirecționale în Ucraina, o creștere de cinci ori față de 2024. Se crede că aproape 600 de civili au fost uciși de drone în Ucraina, anul trecut.

