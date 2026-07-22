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Ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari pentru Cuba. SUA trimit primul transport cu alimente și kituri de igienă

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ajutoare sua cuba
Autoritățile cubaneze au acceptat transportul la sfârșitul lunii mai. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Washingtonul continuă presiunile asupra regimului de la Havana

Statele Unite au trimis în Cuba primul avion cu alimente și kituri de igienă, în cadrul unui ajutor umanitar de 100 de milioane de dolari destinat populației cubaneze. Anunțul vine în contextul în care Washingtonul continuă, în paralel, să intensifice presiunile asupra regimului comunist de la Havana.

Avionul a decolat marți din Miami, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, care derulează operațiunea în parteneriat cu organizația umanitară Catholic Relief Services (CRS). Potrivit organizației, transportul conține alimente și kituri de igienă suficiente pentru până la 700 de familii cubaneze.

„Zborul de astăzi conține alimente și kituri de igienă pentru până la 700 de familii cubaneze. Distribuirea directă de către reprezentanți ai parohiilor locale de pe insulă va permite să se garanteze că acest ajutor american esențial ajunge la cubanezii care au nevoie de el, fără ca regimul să-l poată deturna sau fura”, a transmis Catholic Relief Services.

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Ajutorul umanitar fusese promis inițial în luna noiembrie, după trecerea uraganului devastator Melissa, iar angajamentul a fost reafirmat ulterior de secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, scrie News.ro.

Șeful diplomației americane a precizat că autoritățile cubaneze au acceptat transportul la sfârșitul lunii mai, după ce Havana anunțase că analizează propunerea venită din partea Washingtonului.

Washingtonul continuă presiunile asupra regimului de la Havana

Trimiterea ajutorului are loc într-un context tensionat al relațiilor dintre cele două state. Cuba este supusă embargoului economic impus de Statele Unite încă din 1962 și traversează de mai mulți ani o profundă criză economică și socială, agravată de blocada petrolieră impusă de Washington începând din luna ianuarie.

În plus, o serie de sancțiuni aplicate unor companii cubaneze au redus fluxul de valută către insulă. În luna mai, administrația americană a intensificat presiunile asupra regimului comunist, inculpându-l pe fostul președinte cubanez Raul Castro, acuzat de uciderea unor cetățeni americani într-un dosar din 1996.

În ultimele luni, Cuba a primit mai multe transporturi de ajutoare umanitare, livrate pe cale maritimă sau aeriană de Mexic, China, Brazilia și alte țări.

Editor : M.I.

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