Live TV

„Al treilea pol” al planetei se topește. Dezastrul din Nepal, o tragedie anunțată: cum și de ce devin ghețarii capcane ale morții

Data publicării:
Nuwakot, Nepal - August 26, 2026: Aerial view shows flooding along the Bhotekoshi River affecting low-lying areas along the riverbanks and nearby residences in Nuwakot, Nepal. The flooding has caused widespread damage to homes, roads, bridges, and other i
Inundații devastatoare în Nepal. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cât de amenințată este regiunea de topirea ghețarilor Se topesc ghețarii mai repede acum? Care sunt consecințele Ce altceva ar trebui să facă națiunile

Cauza inundațiilor uriașe și a fluxului de resturi de la granița dintre Nepal și Tibet, care a provocat moartea a cel puțin 600 de oameni până la acest moment, pare să fi fost o avalanșă de gheață – rezultatul desprinderii unei bucăți uriașe dintr-un ghețar care s-a prăbușit în cascadă pe munte peste 1.000 de metri, până la fundul văii. Platforma The Conversation l-a întrebat pe Jonathan Bamber, profesor de glaciologie la Universitatea din Bristol, despre riscurile topirii ghețarilor într-un ritm mai rapid decât oricând.

Cât de amenințată este regiunea de topirea ghețarilor

Regiunea Himalaya extinsă sau Munții Înalți din Asia (HMA), este adesea denumită al treilea pol”, deoarece conține mai multă gheață glaciară decât oriunde în afara regiunilor polare. Mulți dintre acești ghețari se află de-a lungul graniței de nord dintre Nepal și China, formând un arc est-vest al Himalayei. Tibetul este o regiune autonomă a Chinei.

Opt dintre cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri se află în Nepal. Jumătatea sa nordică este extrem de muntoasă și abruptă, ceea ce o face susceptibilă la alunecări de teren, căderi de pietre și pericole legate de ghețari, cum ar fi inundațiile provocate de revărsarea lacurilor glaciare și prăbușirea stâncilor de gheață. Atunci când ghețarii curg peste pantele abrupte de rocă de bază, gheața se fracturează în ceea ce se numesc seracuri: stânci de gheață care sunt în mod inerent instabile și se rup din când în când.

Se topesc ghețarii mai repede acum?

Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că, într-o lume care se încălzește, gheața se topește mai repede. De la începutul revoluției industriale, considerată de obicei în jurul anului 1850, lumea s-a încălzit cu 1,4°C .

Totuși, această încălzire este o medie globală și există variații regionale mari. Arctica s-a încălzit cu mai mult de două ori această valoare, iar regiunea Himalaya s-a încălzit, de asemenea, cu mai mult decât media globală. Ritmul încălzirii s-a accelerat semnificativ în ultimele patru decenii, drept urmare, ghețarii din întreaga lume se topesc mai repede.

Cea mai cuprinzătoare evaluare a topirii ghețarilor (numită bilanț masic al ghețarilor) combină observațiile din satelit cu date terestre pentru a reconstitui ratele de topire din perioada 1976-2024. Studiile au constatat că rata este mai mare pentru cel mai recent deceniu comparativ cu media pe termen lung pentru fiecare regiune, cu excepția Islandei. Pentru HMA, creșterea este de aproximativ 25%. Pentru Alpii Europeni, este mai mult decât dublă.

Care sunt consecințele

Când ghețarii se topesc, principala consecință este eliberarea apei topite care alimentează sisteme fluviale mai mari. Cu toate acestea, ghețarii se află pe permafrost: un sol înghețat permanent până la o anumită adâncime. Pe măsură ce acest permafrost se încălzește și se dezgheață, roca, gheața și noroiul devin instabile, rezultând căderi de pietre și destabilizarea gheții pe terenuri abrupte.

În cazul dezastrului din Nepal și Tibet, imaginați-vă un bloc de gheață de aproximativ 600 de metri lățime și aproximativ 50 de metri grosime care se prăbușește. Asta reprezintă aproximativ o jumătate de milion de tone de gheață care se prăbușesc în vale.

Prăbușirile seracurilor sunt mai frecvente în perioadele mai calde, când topirea suprafeței slăbește gheața. De aceea, alpiniștii încearcă să treacă de barierele seracurilor noaptea sau dimineața devreme, înainte ca soarele să le fi încălzit.

O altă consecință a topirii ghețarilor este formarea lacurilor îndiguite de gheață sau morene (resturi lăsate în urmă de topirea ghețarilor) la frontul ghețarului. Aceste lacuri se revarsă și provoacă inundații când barajul cedează. Multe trasee din Nepal și India au semne de avertizare pentru aceste pericole.

Ce altceva ar trebui să facă națiunile

Topirea accelerată a ghețarilor este una dintre numeroasele consecințe ale vieții într-o lume care se încălzește. Incendiile fără precedent din Spania și Franța, valurile de căldură din Europa, secetele mai intense și mai frecvente sunt toate consecințe ale unui sistem climatic dezechilibrat. Regatul Unit a declarat o urgență climatică în 2019, la fel ca UE și o serie de alte state.

S-au înregistrat progrese în reducerea dependenței noastre de combustibilii fosili cu emisii mari de carbon, dar emisiile sunt încă în creștere. O definiție a unei situații de urgență este o amenințare existențială care necesită acțiuni imediate. În ciuda cuvintelor încurajatoare din partea multor guverne și state, nu s-au făcut suficiente pentru a aborda această situație.

Avem cunoștințele și tehnologia necesare pentru a aborda criza climatică. Ceea ce lipsește este voința politică și viziunea. Dacă acest lucru nu se întâmplă, topirea ghețarilor este doar un aspect al acestei crize climatice provocate de om, iar consecințele vor fi devastatoare, conchide specialistul în glaciologie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
profimedia-0973430131
4
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
5
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Digi Sport
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Mărturia unui supravieţuitor al viiturii devastatoare din Nepal: „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”
furtună cu fulgere
El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic: „Nicio țară nu este pe deplin protejată”. Avertismentul cercetătorilor
Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Echipele de salvare din Nepal încearcă să evacueze peste 100 de muncitori blocaţi într-un tunel, după viitura devastatoare
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Forța apei a măturat totul”. Poveștile oamenilor care au supraviețuit viiturii devastatoare de la granița Nepalului cu China
nepal inundatii
Bilanțul dezastrului din Nepal continuă să crească: peste 460 de morți. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Toți s-au dus”
Recomandările redacţiei
Ilan Șor
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat...
fragment drona eforie
Alertă pe litoral: posibil fragment de dronă, descoperit în Eforie...
incendiu sozopol
Incendiu uriaș în una dintre cele mai populare stațiuni din Bulgaria...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o...
Ultimele știri
Surpriză la un control de rutină la vama Calafat: Migranți ascunși printre șervețele și apă într-un TIR înmatriculat în România
Ilie Bolojan: Fără investiţii, fără dotări, nu ne putem aştepta la o medicină de calitate
Vreme extremă în România: temperaturi caniculare, vijelii și instabilitate atmosferică până duminică seară. Cum va fi în București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adelina Pestrițu, în costum de baie pe bicicletă, în Maldive. Cât costă o vacanță la resortul de lux în care...
Cancan
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Fanatik.ro
„Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Dezvăluire șocantă a lui Meme Stoica. Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Horațiu Feșnic și Radu Petrescu au greșit! Cristi Balaj, verdict ferm după Voluntari – Oțelul și U Cluj –...
Adevărul
O iarnă lungă pentru Putin. Dacă Ucraina va supraviețui, dictatorul rus ar putea încheia războiul la mijlocul...
Playtech
Cât costă să montezi o pompă de căldură în 2026. În câți ani îți recuperezi investiția față de centrala pe gaz
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nepotul lui Ion Țiriac și-a luat tigru și a ieșit cu el la plimbare în lesă
Pro FM
Paula Seling, reacție după ce relația ei a devenit publică: "Nu am avut nicio clipă intenția de a-l ține...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jake Reiner, mărturisiri cutremurătoare la 8 luni de la moartea părinților săi: “Sora mea mi-a spus că tata a...
Adevarul
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire”
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noul „polițist rutier” din China: Robotul inteligent de 1,88 metri care dă avertismente și dirijează mașinile...
Digi Animal World
Cum aleg albinele o regină? Un nou studiu arată că secretul nu stă doar în hrană
Film Now
Sandra Bullock, tatuaj surpriză dedicat copiilor ei. Mărturisiri emoționante despre viața de mamă și...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja