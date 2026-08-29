„Al treilea pol” al planetei se topește. Dezastrul din Nepal, o tragedie anunțată: cum și de ce devin ghețarii capcane ale morții

Cauza inundațiilor uriașe și a fluxului de resturi de la granița dintre Nepal și Tibet, care a provocat moartea a cel puțin 600 de oameni până la acest moment, pare să fi fost o avalanșă de gheață – rezultatul desprinderii unei bucăți uriașe dintr-un ghețar care s-a prăbușit în cascadă pe munte peste 1.000 de metri, până la fundul văii. Platforma The Conversation l-a întrebat pe Jonathan Bamber, profesor de glaciologie la Universitatea din Bristol, despre riscurile topirii ghețarilor într-un ritm mai rapid decât oricând.

Cât de amenințată este regiunea de topirea ghețarilor

Regiunea Himalaya extinsă sau Munții Înalți din Asia (HMA), este adesea denumită „al treilea pol”, deoarece conține mai multă gheață glaciară decât oriunde în afara regiunilor polare. Mulți dintre acești ghețari se află de-a lungul graniței de nord dintre Nepal și China, formând un arc est-vest al Himalayei. Tibetul este o regiune autonomă a Chinei.

Opt dintre cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri se află în Nepal. Jumătatea sa nordică este extrem de muntoasă și abruptă, ceea ce o face susceptibilă la alunecări de teren, căderi de pietre și pericole legate de ghețari, cum ar fi inundațiile provocate de revărsarea lacurilor glaciare și prăbușirea stâncilor de gheață. Atunci când ghețarii curg peste pantele abrupte de rocă de bază, gheața se fracturează în ceea ce se numesc seracuri: stânci de gheață care sunt în mod inerent instabile și se rup din când în când.

Se topesc ghețarii mai repede acum?

Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că, într-o lume care se încălzește, gheața se topește mai repede. De la începutul revoluției industriale, considerată de obicei în jurul anului 1850, lumea s-a încălzit cu 1,4°C .

Totuși, această încălzire este o medie globală și există variații regionale mari. Arctica s-a încălzit cu mai mult de două ori această valoare, iar regiunea Himalaya s-a încălzit, de asemenea, cu mai mult decât media globală. Ritmul încălzirii s-a accelerat semnificativ în ultimele patru decenii, drept urmare, ghețarii din întreaga lume se topesc mai repede.

Cea mai cuprinzătoare evaluare a topirii ghețarilor (numită bilanț masic al ghețarilor) combină observațiile din satelit cu date terestre pentru a reconstitui ratele de topire din perioada 1976-2024. Studiile au constatat că rata este mai mare pentru cel mai recent deceniu comparativ cu media pe termen lung pentru fiecare regiune, cu excepția Islandei. Pentru HMA, creșterea este de aproximativ 25%. Pentru Alpii Europeni, este mai mult decât dublă.

Care sunt consecințel e

Când ghețarii se topesc, principala consecință este eliberarea apei topite care alimentează sisteme fluviale mai mari. Cu toate acestea, ghețarii se află pe permafrost: un sol înghețat permanent până la o anumită adâncime. Pe măsură ce acest permafrost se încălzește și se dezgheață, roca, gheața și noroiul devin instabile, rezultând căderi de pietre și destabilizarea gheții pe terenuri abrupte.

În cazul dezastrului din Nepal și Tibet, imaginați-vă un bloc de gheață de aproximativ 600 de metri lățime și aproximativ 50 de metri grosime care se prăbușește. Asta reprezintă aproximativ o jumătate de milion de tone de gheață care se prăbușesc în vale.

Prăbușirile seracurilor sunt mai frecvente în perioadele mai calde, când topirea suprafeței slăbește gheața. De aceea, alpiniștii încearcă să treacă de barierele seracurilor noaptea sau dimineața devreme, înainte ca soarele să le fi încălzit.

O altă consecință a topirii ghețarilor este formarea lacurilor îndiguite de gheață sau morene (resturi lăsate în urmă de topirea ghețarilor) la frontul ghețarului. Aceste lacuri se revarsă și provoacă inundații când barajul cedează. Multe trasee din Nepal și India au semne de avertizare pentru aceste pericole.

Ce altceva ar trebui să facă națiunile

Topirea accelerată a ghețarilor este una dintre numeroasele consecințe ale vieții într-o lume care se încălzește. Incendiile fără precedent din Spania și Franța, valurile de căldură din Europa, secetele mai intense și mai frecvente sunt toate consecințe ale unui sistem climatic dezechilibrat. Regatul Unit a declarat o urgență climatică în 2019, la fel ca UE și o serie de alte state.

S-au înregistrat progrese în reducerea dependenței noastre de combustibilii fosili cu emisii mari de carbon, dar emisiile sunt încă în creștere. O definiție a unei situații de urgență este o amenințare existențială care necesită acțiuni imediate. În ciuda cuvintelor încurajatoare din partea multor guverne și state, nu s-au făcut suficiente pentru a aborda această situație.

Avem cunoștințele și tehnologia necesare pentru a aborda criza climatică. Ceea ce lipsește este voința politică și viziunea. Dacă acest lucru nu se întâmplă, topirea ghețarilor este doar un aspect al acestei crize climatice provocate de om, iar consecințele vor fi devastatoare, conchide specialistul în glaciologie.

Editor : Ș.R.