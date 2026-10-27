Alegeri decisive în Israel. Netanyahu riscă să piardă puterea după trei ani de război. Cine i-ar putea lua locul

Israelienii votează marți într-un scrutin considerat unul dintre cele mai importante din istoria țării, pe fondul războiului din Gaza, al conflictelor regionale și al nemulțumirilor față de guvernul condus de Benjamin Netanyahu. Cele mai recente sondaje indică posibilitatea unei înfrângeri a premierului, în timp ce fostul șef al armatei Gadi Eisenkot câștigă teren. Rezultatul alegerilor ar putea schimba direcția politică a Israelului, însă formarea unui nou guvern ar putea dura săptămâni sau chiar luni, relatează Sky News.

Secțiile de votare s-au deschis marți, la ora locală 07:00, pentru alegerea celor 120 de membri ai Parlamentului israelian, Knesset. Până la ora 10:00, ora locală, 16,68% dintre alegătorii israelieni votaseră deja, potrivit organismului care supraveghează scrutinul. Prezența era cu 0,78 puncte procentuale mai mare decât la alegerile din 2022 și reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat la această oră din 1981, a notat postul israelian Channel 12.

Alegătorii votează liste de partid, într-un sistem de reprezentare proporțională, iar formațiunile trebuie să depășească pragul electoral de 3,25% pentru a obține mandate.

Scrutinul are loc într-un moment deosebit de dificil pentru Israel, la trei ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, soldate cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice. Pentru prima dată de la declanșarea războiului din Gaza, israelienii sunt chemați să aleagă un nou guvern. Conflictul a schimbat profund prioritățile de securitate ale țării, viața politică și poziția Israelului pe scena internațională.

Securitatea a devenit principala preocupare a alegătorilor după atacurile din 7 octombrie, iar mii de israelieni au protestat în repetate rânduri la Tel Aviv față de incapacitatea guvernului de a aduce ostaticii acasă.

La trei ani de la atacuri, conflictele declanșate ulterior nu s-au încheiat. Armata israeliană este în continuare desfășurată în Gaza și în sudul Libanului, iar Hamas și Hezbollah continuă să dețină poziții importante, în ciuda loviturilor militare suferite.

În același timp, Israelul nu a reușit să distrugă programele nuclear și balistic ale Iranului sau să înlăture regimul de la Teheran, în pofida celor două războaie și a sprijinului militar american.

Potrivit analizei Sky News, conflictele au avut și un cost diplomatic considerabil, deteriorând puternic imaginea internațională a Israelului, în special din cauza operațiunilor militare din Gaza.

Cine este principalul rival al lui Netanyahu

Cele mai recente sondaje indică faptul că Benjamin Netanyahu ar putea pierde alegerile, în ciuda sprijinului de care s-au bucurat în rândul populației operațiunile militare împotriva Hamas, Hezbollah și Iranului.

Încrederea în conducerea premierului rămâne scăzută, iar atacurile din 7 octombrie i-au afectat puternic reputația de lider capabil să garanteze securitatea Israelului. Netanyahu este, de asemenea, judecat în trei dosare de corupție, în care este acuzat de luare de mită, fraudă și abuz de încredere, acuzații pe care le respinge. Politicile guvernului privind relația dintre religie și stat sunt, la rândul lor, contestate de numeroși israelieni.

Netanyahu se bucură însă de sprijinul președintelui american Donald Trump, care i-a îndemnat public pe israelieni să îl voteze la alegerile de marți, numindu-l un „războinic excepțional”.

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Principalul său rival este Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene, care și-a pierdut un fiu în luptele din Gaza. Eisenkot, liderul partidului Yashar!, al cărui nume poate fi tradus prin „drept”, „onest” sau „direct”, a înregistrat o creștere importantă în sondaje.

Potrivit unei proiecții electorale publicate de postul israelian Channel 12 și prezentate de Sky News, blocul condus de Eisenkot se află înaintea alianței lui Netanyahu, dar niciuna dintre tabere nu ar obține singură majoritatea parlamentară.

Cum se desfășoară alegerile din Israel și de ce partidele mici pot decide viitorul premier

Parlamentul israelian, Knesset, are 120 de membri, iar pentru obținerea majorității sunt necesare cel puțin 61 de mandate. Însă niciun partid nu a reușit vreodată să obțină singur această majoritate, astfel că guvernele israeliene sunt formate prin coaliții. Partidele primesc mandate proporțional cu voturile obținute la nivel național, cu condiția să depășească pragul electoral de 3,25%.

Voturile acordate formațiunilor care nu ating acest prag nu sunt redistribuite, ceea ce poate modifica raportul de forțe dintre principalele blocuri politice. În aceste condiții, partidele mici, inclusiv cele religioase și arabe, pot avea un rol decisiv în negocierile pentru formarea guvernului.

Coaliția lui Netanyahu include partidul său de dreapta, Likud, formațiunea Sionismul Religios, condusă de ministrul Finanțelor Bezalel Smotrich, și partidul de extremă dreapta Puterea Evreiască, al ministrului Securității Naționale Itamar Ben-Gvir.

Benjamin Netanyahu s-a bazat ani la rând și pe sprijinul partidelor ultraortodoxe Shas și Iudaismul Unit al Torei, pentru care scutirea membrilor comunității haredi de serviciul militar obligatoriu reprezintă o revendicare esențială.

În 2024, însă, Curtea Supremă a Israelului a decis că statul trebuie să înceapă recrutarea bărbaților ultraortodocși eligibili, în lipsa unui temei legal pentru scutirea lor generală. Încercările premierului de a introduce o lege care să protejeze comunitatea de recrutare au eșuat, iar disputa a provocat diviziuni inclusiv în rândul partidelor ultraortodoxe, complicând calculele pentru formarea unei viitoare coaliții guvernamentale.

Când vor fi cunoscute rezultatele alegerilor

Rezultatele finale ale scrutinului nu sunt așteptate marți. Numărarea voturilor ar urma să fie încheiată până la 30 octombrie, iar rezultatele oficiale vor fi publicate pe 4 noiembrie.

Posturile de televiziune israeliene vor prezenta primele sondaje la ieșirea de la urne după închiderea secțiilor de votare, la ora 22:00, ora Israelului.

Chiar și după stabilirea rezultatelor, negocierile pentru formarea unei coaliții ar putea dura săptămâni, înainte de a se decide cine va conduce următorul guvern israelian.

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Editor : M.I.