Alegeri în Israel: Netanyahu revendică o majoritate a dreptei, dar rezultatele parțiale arată o luptă strânsă pentru putere

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obținut cel mai mare procentaj de voturi în alegerile de marți, însă niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, arată sondajul la ieșirea de la urne realizat de postul public Kan, relatează Times of Israel.

Netanyahu: „Blocul de dreapta deține o majoritate decisivă”

ACTUALIZARE 08.28: Potrivit rezultatelor parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea voturilor din 57,3% dintre urne, până la ora 7:58, blocul partidelor care îl susțin pe Benjamin Netanyahu ar obține 55 de mandate, iar blocul partidelor care i se opun, 49 de mandate, transmite Times of Israel.

Partidele arabe ar obține 16 mandate. Formațiunile care se situează în prezent sub pragul electoral de 3,25% sunt: Rezerviștii (2,6%), Poporul Israelului (1,7%) și Publicul Haredi (0,2%).

Rezultatele sunt parțiale și se vor modifica pe măsură ce continuă numărarea voturilor. Buletinele de vot introduse în plicuri duble, inclusiv cele ale militarilor, vor fi numărate ulterior.

Benjamin Netanyahu a susținut un discurs la sediul de campanie al partidului Likud din Ierusalim. Urcând pe scenă la scurt timp după ora 3:00, ora locală, Netanyahu a proclamat că partidul său, Likud, este „cel mai mare” din Israel, potrivit SkyNews.

El a criticat instituțiile de presă care au anticipat un rezultat slab al partidului său la alegeri, acuzându-le că „au manipulat constant percepția publică, deși știau că totul era o minciună”. Netanyahu le-a declarat apoi susținătorilor că „blocul de dreapta deține o majoritate decisivă”, adăugând: „Trebuie să formăm un guvern puternic, național, de dreapta.”

Exit-poll actualizat

ACTUALIZARE 23.19: În sondajul la ieșirea de la urne actualizat, postul public Kan reduce numărul de locuri al partidului B’Yachad al lui Naftali Bennett de la 14 la 13, în timp ce Lista Unită (n.red - Joint List) înregistrează o creștere de la 10 la 11 locuri, conform Times of Israel.

Asta înseamnă că, în prezent, Kan, Channel 12 și Channel 13 prevăd toate că blocul pro-Netanyahu va obține 50 de locuri, blocul anti-Netanyahu va obține 52, iar partidele arabe vor obține nu mai puțin de 18.

Reacția principalului rival al lui Netanyahu

ACTUALIZARE 22.58: Principalul rival al lui Netanyahu, Gadi Eisenkot, a reacționat la rezultatele exit poll-urilor.

„Rezultatele preliminare ale sondajelor la ieșirea de la urne indică o lipsă totală de încredere în Netanyahu și în «guvernul din 7 octombrie» în rândul majorității sioniste și al majorității cetățenilor israelieni.

Dacă acestea sunt rezultatele finale, ele reprezintă o victorie pentru majoritatea sionistă dominantă din Israel.

Voi lua măsuri imediate pentru a pune în aplicare voința poporului, pentru a înlocui guvernul Netanyahu și pentru a forma, cât mai curând posibil, un guvern sionist de mobilizare națională”, a scris președintele partidului Yashar pe X, conform The Guardian.

Exit-poll-ul postului Channel 13

ACTUALIZARE 22.48: Nici exit poll-ul postului israelian Channel 13 nu indică un câștigător clar, blocul opoziției fiind estimat să obțină 53 de locuri, blocul lui Netanyahu 50 de locuri, iar partidele palestiniene 17 locuri, notează The Guardian.

Știrea inițială: Avantajul estimat al partidului Likud după închiderea urnelor, la ora 22:00, contrazice rezultatele sondajelor din ultimele luni, care arătau că partidul se afla în urma formațiunii Yashar, condusă de Gadi Eisenkot.

Acum, însă, Kan estimează că Likud va obține 25 de mandate din totalul de 120, comparativ cu 21 pentru Yashar.

În ansamblu, însă, se estimează că blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot va obține mai multe locuri, respectiv 53 din totalul de 120, comparativ cu cele 50 ale blocului condus de Netanyahu.

Partidele conduse de arabi, care se opun lui Netanyahu, dar nu fac parte din blocul sionist anti-Netanyahu, sunt estimate să obțină 17 locuri.

Astfel, sondajul arată că ambele blocuri nu ating majoritatea de 61 de locuri necesară pentru formarea unui guvern, ceea ce nu lasă nicio cale clară către victorie nici pentru Netanyahu, nici pentru Eisenkot.

Deși victoria partidului Likud asupra partidului Yashar reprezintă o surpriză, după luni întregi în care sondajele indicau o evoluție contrară a rezultatelor, lipsa unui câștigător clar era de așteptat.

Astfel, ambele blocuri se vor apuca acum de treabă pentru a încerca să formeze o coaliție — Netanyahu urmând să aibă prioritate în acest sens, având în vedere că deține cel mai mare partid —, dar este posibil ca niciuna dintre părți să nu reușească, iar israelienii să fie nevoiți să se întoarcă la urne în doar câteva luni. Acest scenariu ar aminti de criza politică din perioada 2019-2022, cu cele cinci runde de alegeri ale sale.

Aproximativ 7,3 milioane de alegători cu drept de vot au fost chemați la urne pentru a alege cei 120 de membri ai celui de-al 26-lea Knesset, în cadrul unor alegeri considerate decisive pentru această țară profund divizată, scrie dpa.

La ora 20:00 în Israel, prezența la vot la nivel național se ridica la 74,3%, potrivit Comisiei Electorale Centrale din Israel, a relatat BBC. Acest lucru înseamnă că un număr total de 5.449.277 de alegători și-au exprimat votul, se precizează într-un comunicat, adăugându-se că, la aceeași oră, în cadrul alegerilor anterioare din 2022, prezența la vot a fost de 66,3%.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a ocupat această funcție timp de peste 18 ani, pe parcursul a trei mandate distincte.

Netanyahu și-a bazat campania electorală pe sprijinul președintelui american Donald Trump, aliatul său în războiul împotriva Iranului, care a afirmat că ar trebui să „ducă treaba la bun sfârșit”, a scris Reuters.

Principalul său rival, Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major General și susținător al unei linii dure în materie de securitate, și-a propus să-l înlăture de la putere cu sprijinul partidelor de dreapta și de centru, precum și al rămășițelor unei stângi din ce în ce mai marginalizate. Sondajele de opinie au indicat o cursă strânsă, niciunul dintre cei doi candidați neavând un drum ușor către putere.

Alegerile sunt primele de la atacul asupra Israelului condus de Hamas, din 7 octombrie 2023, și de la războiul din Gaza care a urmat. La mai bine de trei ani de la atacuri, Netanyahu – cel mai longeviv prim-ministru al Israelului – a refuzat să-și asume responsabilitatea personală pentru eșecurile în materie de securitate care au permis producerea acestora.

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Editor : A.M.G.