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News Alert Exit-poll Israel: Partidul lui Netanyahu conduce, dar niciuna din cele două tabere nu are o cale clară către formarea unui guvern

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Benjamin Netanyahu. Foto Profimedia
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obținut cel mai mare procentaj de voturi în alegerile de marți, însă niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, arată sondajul la ieșirea de la urne realizat de postul public Kan, relatează Times of Israel.

Avantajul estimat al partidului Likud după închiderea urnelor, la ora 22:00, contrazice rezultatele sondajelor din ultimele luni, care arătau că partidul se afla în urma formațiunii Yashar, condusă de Gadi Eisenkot.

Acum, însă, Kan estimează că Likud va obține 25 de mandate din totalul de 120, comparativ cu 21 pentru Yashar.

În ansamblu, însă, se estimează că blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot va obține mai multe locuri, respectiv 53 din totalul de 120, comparativ cu cele 50 ale blocului condus de Netanyahu.

Partidele conduse de arabi, care se opun lui Netanyahu, dar nu fac parte din blocul sionist anti-Netanyahu, sunt estimate să obțină 17 locuri.

Astfel, sondajul arată că ambele blocuri nu ating majoritatea de 61 de locuri necesară pentru formarea unui guvern, ceea ce nu lasă nicio cale clară către victorie nici pentru Netanyahu, nici pentru Eisenkot.

Deși victoria partidului Likud asupra partidului Yashar reprezintă o surpriză, după luni întregi în care sondajele indicau o evoluție contrară a rezultatelor, lipsa unui câștigător clar era de așteptat.

Astfel, ambele blocuri se vor apuca acum de treabă pentru a încerca să formeze o coaliție — Netanyahu urmând să aibă prioritate în acest sens, având în vedere că deține cel mai mare partid —, dar este posibil ca niciuna dintre părți să nu reușească, iar israelienii să fie nevoiți să se întoarcă la urne în doar câteva luni. Acest scenariu ar aminti de criza politică din perioada 2019-2022, cu cele cinci runde de alegeri ale sale.

Aproximativ 7,3 milioane de alegători cu drept de vot au fost chemați la urne pentru a alege cei 120 de membri ai celui de-al 26-lea Knesset, în cadrul unor alegeri considerate decisive pentru această țară profund divizată, scrie dpa.

La ora 20:00 în Israel, prezența la vot la nivel național se ridica la 74,3%, potrivit Comisiei Electorale Centrale din Israel, a relatat BBC. Acest lucru înseamnă că un număr total de 5.449.277 de alegători și-au exprimat votul, se precizează într-un comunicat, adăugându-se că, la aceeași oră, în cadrul alegerilor anterioare din 2022, prezența la vot a fost de 66,3%.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a ocupat această funcție timp de peste 18 ani, pe parcursul a trei mandate distincte.

Netanyahu și-a bazat campania electorală pe sprijinul președintelui american Donald Trump, aliatul său în războiul împotriva Iranului, care a afirmat că ar trebui să „ducă treaba la bun sfârșit”, a scris Reuters.

Principalul său rival, Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major General și susținător al unei linii dure în materie de securitate, și-a propus să-l înlăture de la putere cu sprijinul partidelor de dreapta și de centru, precum și al rămășițelor unei stângi din ce în ce mai marginalizate. Sondajele de opinie au indicat o cursă strânsă, niciunul dintre cei doi candidați neavând un drum ușor către putere.

Alegerile sunt primele de la atacul asupra Israelului condus de Hamas, din 7 octombrie 2023, și de la războiul din Gaza care a urmat. La mai bine de trei ani de la atacuri, Netanyahu – cel mai longeviv prim-ministru al Israelului – a refuzat să-și asume responsabilitatea personală pentru eșecurile în materie de securitate care au permis producerea acestora.

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Editor : A.M.G.

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