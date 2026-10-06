Alegeri istorice în provincia canadiană Quebec: PQ revine la putere, promite referendum și vrea să „abolească monarhia” britanică

Separatiştii din Parti Quebecois (PQ) au câştigat, luni, alegerile din provincia francofonă a Canadei Quebec, conform rezultatelor parţiale, unde promit să organizeze un nou referendum privind independenţa, notează AFP, citată de Agerpres.

Revenirea la putere a acestei formaţiuni, care nu a mai condus provincia din 2014, reprezintă o provocare majoră pentru prim-ministrul canadian Mark Carney, în condiţiile în care nu se întrevede nicio soluţie la conflictul comercial cu Washingtonul şi în timp ce el se confruntă cu alte tendinţe separatiste în bogata provincie petrolieră Alberta.

După numărarea a peste 92% din buletinele de vot, PQ a obţinut 27% din voturi, devansând Parti liberal du Quebec (PLQ, 24%), Parti conservateur du Quebec (PCQ, 21%) şi fiind cu mult înaintea partidului de centru-dreapta care se afla la putere din 2018, Coalition avenir Quebec (CAQ, 14%). Formaţiunea de stânga Quebec solidaire (QS) a primit 12% din voturi.

Liderul PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat de 49 de ani numit PSPP, va fi, prin urmare, noul prim-ministru al provinciei dotate cu competenţe foarte largi şi populate cu 9 milioane de locuitori. Pe de altă parte, se pare că guvernul său va fi minoritar.

Adunaţi la Montreal, susţinătorii săi au cântat „Le Quebec, un pays” (Quebecul, o ţară), slogan separatist celebru, la anunţarea rezultatelor.

PQ a promis să organizeze un nou referendum privind independenţa Quebecului. Liderul său a precizat, totuşi, că va aştepta încheierea mandatului preşedintelui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2029, deoarece escaladarea actuală a conflictului comercial dintre Statele Unite şi Canada nu oferă „un climat senin pentru a reflecta la viitorul nostru”.

Dacă va avea loc, acest referendum ar fi al treilea organizat în Quebec, după cele din 1980 şi 1995. Ultimul a fost pierdut la o diferenţă mică de tabăra „da” pentru independenţă.

Problema independenţei a divizat întotdeauna profund Quebecul între „suveranişti”, care doresc separarea de Canada, şi „federalist”. Însă ideea unui nou referendum revine pentru prima dată în 30 de ani în centrul dezbaterii politice.

Chiar dacă tabăra separatistă depăşeşte PQ, proporţia locuitorilor provinciei dispuşi să voteze „da” pentru o separare de Canada este de doar 31%, potrivit unui sondaj recent.

Conform analiştilor, votul pentru formaţiunea separatistă a fost alimentat mai degrabă de dezamăgirea alegătorilor faţă de guvernul în exerciţiu în privinţa costului vieţii sau a sănătăţii, decât de o dorinţă de independenţă.

Dacă perspectiva unui referendum rămâne încă îndepărtată, un guvern separatist în Quebec nu este o veste bună pentru Mark Carney.

Paul Saint-Pierre Plamondon a sugerat deja că vede relaţia sa cu Ottawa ca pe un „raport de forţe”. Dacă Quebecul nu este „respectat (...) nu voi băga sub preş faptul că acest lucru este inacceptabil”, a declarat el joi.

Întrebat luni, la Ottawa, Mark Carney s-a ferit de orice comentariu privind scrutinul, afirmând că doreşte să „lucreze” cu orice guvern ales.



Un alt subiect de dispută, PSPP a promis, de asemenea, să „abolească monarhia” în Quebec, adică să taie fondurile reprezentantei coroanei britanice în provincie, al cărei rol, în special cel de a promulga legile provinciei, este totuşi înscris în Constituţia canadiană.

Canada este membră a Commonwealthului, iar şeful său de stat este Charles al III-lea. Este o „mascaradă care costă bani”, a denunţat liderul separatist care doreşte să folosească aceste fonduri pentru a reduce numărul persoanelor fără adăpost.

Editor : Ș.R.