Alegeri legislative anticipate în Kosovo. Oamenii sunt chemați a treia oară la urne în doar un an jumătate

Cetățenii din Kosovo merg duminică la urne, pentru a treia oară în 18 luni, după ce partidele politice nu au reuşit să ajungă la un compromis privind alegerea unui nou preşedinte, informează dpa, Reuters şi EFE.

Partidul de stânga al prim-ministrului Albin Kurti, Vetevendosje (Autodeterminare), rămâne favoritul clar al alegerilor legislative anticipate de duminică.

Scrutinul a devenit necesar întrucât legislativul anterior nu a reuşit să aleagă un nou şef de stat în termenul legal, nefiind atins cvorumul cerut de constituţie; preşedintele Kosovo este ales de parlament pentru un mandat de cinci ani cu o majoritate de două treimi din cei 120 de membri.

După victoria sa la legislativele anticipate din decembrie, prim-ministrul Albin Kurti a format un nou guvern în februarie, dar nu a reuşit să ajungă la un compromis cu opoziţia pentru a alege un şef al statului.

Mandatul preşedintei Vjosa Osmani a expirat pe 4 aprilie. Alegerea unui succesor al Vjosei Osmani rămâne sarcina viitorului parlament, necesitând prezenţa la vot a 80 din cei 120 de parlamentari.

Circa 2,1 milioane de cetăţeni sunt chemaţi să voteze pentru a alege componenţa legislativului, inclusiv peste 130.000 de alegători înregistraţi în străinătate.

Editor : I.B.