Alegeri prezidenţiale în Brazilia: Un sondaj îi plasează pe Lula şi Bolsonaro la egalitate

Preşedintele în exerciţiu, Luiz Inacio Lula da Silva, şi rivalul său, Flavio Bolsonaro, se află la egalitate, cu câte 50% din intenţiile de vot cu trei zile înainte de al doilea tur al alegerilor din Brazilia, potrivit unui sondaj publicat joi de institutul Datafolha, relatează AFP.

Această anchetă de opinie redă speranţa taberei lui Lula, care s-a clasat pe locul al doilea în primul tur din 4 octombrie cu 45% din sufragii, în urma fiului fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022), care a obţinut 47% din voturi, notează Agerpres.

Cu manifestaţii masive pe străzi şi prin intermediul reţelelor sociale, stânga pare să îşi recapete moralul pe măsură ce se apropie al doilea tur, în urma unei campanii pentru primul tur calificate de Lula drept cea mai „dezorganizată” din ultimele decenii.

În urmă cu două săptămâni, Datafolha îi credita pe şeful statului în exerciţiu cu 48% din intenţiile de vot, faţă de 52% pentru senatorul conservator. În urmă cu o săptămână, Lula reducea deja diferenţa (51% - 49%).

Lula şi Bolsonaro se află într-o situaţie de cvasi-egalitate, luând în considerare marja de eroare, la fel ca în alte anchete, precum cea a institutului Quaest, care îi atribuia miercuri 45% lui Bolsonaro şi 44% lui Lula.

Majoritatea sondajelor nu au anticipat victoria lui Flavio Bolsonaro în primul tur, deoarece îl dădeau pe Lula câştigător cu un uşor avans.

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Editor : Ș.R.