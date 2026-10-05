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Alegeri prezidențiale în cea mai mare democrație din America Latină: Bolsonaro și Lula ajung în turul doi. Mizele cursei din Brazilia

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Flavio Bolsonaro și Luiz Inacio Lula da Silva ajung în al doilea tur al alegerilor din Brazilia. Foto: Profimedia
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Cursa prezidențială din Brazilia va trece în al doilea tur, după ce candidatul de extremă dreapta, Flavio Bolsonaro, l-a învins pe actualul președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, dar nu a reușit să obțină majoritatea absolută de care avea nevoie pentru a evita un al doilea tur, informeaThe Guardian.

Cu 99,9% din voturi numărate, fiul în vârstă de 45 de ani al fostului președinte căzut în dizgrație, Jair Bolsonaro, a câștigat 47%, ceea ce înseamnă că acum se va confrunta pe 25 octombrie cu rivalul său în vârstă de 80 de ani. Lula a primit 45,1%. Bolsonaro a obținut 56,1 milioane de voturi, față de 53,8 milioane ale lui Lula.

Bolsonaro va intra în turul al doilea ca favorit puternic și este probabil să fie impulsionat de migrația voturilor din partea celorlalți candidați de dreapta ai alegerilor, printre care s-au numărat Ronaldo Caiado, care a obținut 2,1%, și Renan Santos, care a câștigat 2,2%.

Extrema dreaptă din Brazilia a avut o performanță chiar mai bună decât se aștepta, cu o succesiune de politicieni bolsonariști care au câștigat curse pentru Congres sau pentru funcția de guvernator. Printre aceștia s-au numărat cel de-al doilea fiu al lui Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, și soția sa, Michelle Bolsonaro, care au câștigat ambii locuri în Senat. Cel mai mic fiu al lui Bolsonaro, Jair Renan, a fost ales în camera inferioară a Congresului. Fostul ministru al Infrastructurii din mandatul lui Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, a fost reales guvernator al orașului São Paulo, cel mai populat și important stat din punct de vedere economic al Braziliei.

Dintre cei 54 de senatori aleși, 34 erau de dreapta sau de extremă dreapta.

Flávio Bolsonaro le-a spus susținătorilor din capitala Brasilia că rezultatul a semnalat „sfârșitul unei ere” pentru Partidul Muncitorilor al lui Lula. „Lula a luptat la șapte alegeri prezidențiale. El e preocupat de putere. Eu sunt preocupat de viitorul Braziliei”, a spus el.

Vorbind la Sāo Paulo, Lula a dat dovadă de curaj într-o noapte dificilă pentru stânga. „Tocmai am primit o lecție de democrație braziliană”, a spus el. „Rezultatul este adesea neașteptat. Nu putem obține niciodată tot ce ne-am dorit. Vă mărturisesc că eram convins că voi câștiga alegerile din primul tur... Dar avem un al doilea tur.”

Lula a spus că „trecutul întunecat” al lui Bolsonaro va deveni mai clar pentru alegători în perioada premergătoare scrutinului. „De mâine vom lansa o nouă campanie: [și într-o] campanie cu doar doi candidați vom putea arăta diferența dintre propunerile noastre pentru Brazilia.”

Anterior, în timp ce își exprima votul, Lula a declarat că cea mai mare democrație din America Latină se confruntă cu o alegere dificilă, subliniind legăturile bine documentate ale adversarului său cu membri ai lumii interlope din Rio, inclusiv cu angajarea rudelor apropiate ale unui asasin plătit notoriu.

Lula, care a devenit primul președinte ales al Braziliei din clasa muncitoare în 2002 și a revenit în funcție în 2006 și 2022, speră să obțină un al patrulea mandat neconsecutiv, un an istoric, în alegerile din acest an.

Aliații veteranului de stânga au numit alegerile o bătălie crucială în lupta împotriva mișcării de extremă dreapta care, în urmă cu mai puțin de patru ani, a adus haos în capitală, Brasilia, în timpul unei încercări nereușite de a anula rezultatul alegerilor din 2022, când Lula l-a învins pe președintele în exercițiu, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro speră că obținerea președinției îi va permite să-și elibereze tatăl, care ispășește o pedeapsă de 27 de ani pentru că a plănuit o lovitură de stat eșuată, după ce a refuzat să accepte că a pierdut ultimele alegeri în fața lui Lula. Înainte de alegeri, el a cerut, de asemenea, un vot tactic din partea conservatorilor care nu sunt susținători ai bolsonarismului, dar care vor să-l elimine pe Lula de la putere.

Pe lângă președinte, cei aproape 159 de milioane de alegători ai Braziliei au ales parlamentari de stat, 27 de guvernatori de stat, 513 membri ai camerei inferioare și 54 de membri ai senatului cu 81 de locuri. Susținătorii lui Bolsonaro au făcut din cursa pentru Senat o prioritate, pentru că senatorii sunt singurii legislatori care pot pune sub acuzare judecătorii Curții Supreme - o cerere în rândul bolsonariștilor de când Curtea l-a închis pe fostul președinte pentru tentativă de lovitură de stat.

Editor : Ș.R.

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