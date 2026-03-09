Live TV

Alertă în Australia după inundații: „Crocodili absolut peste tot. Nu mergeți să vă scăldați". Peste 1.000 de oameni au fost evacuați

inundatii australia
Foto: Profimedia Images
Cele mai grave inundaţii din 1998 Şcoli închise şi riscuri climatice

Poliţia dintr-o regiune a Australiei, Teritoriul de Nord, a emis duminică o avertizare în legătură cu „prezenţa peste tot a crocodililor” în urma unor inundaţii de amploare, subliniind totodată că peste 1.000 de persoane au fost evacuate.

Elicoptere şi avioane au fost trimise spre comunităţile situate în zone izolate cu scopul de a participa la operaţiunile de evacuare, informează AFP preluată de Agerpres.

„Situaţia nu putea fi mai rea de atât”, a declarat comandantul Poliţiei locale, Shaun Gill, în faţa jurnaliştilor.

El a dezvăluit că „cel puţin” 90 de gospodării sunt private de electricitate şi i-a avertizat pe localnici în legătură cu prezenţa numeroasă a crocodililor.

„Sunt crocodili absolut peste tot. Nu mergeţi să vă scăldaţi, vă rog! Mesajul este foarte clar”, a adăugat el.

Cele mai grave inundaţii din 1998

Teritoriul de Nord s-a confruntat cu ploi abundente pe durata weekendului trecut, iar oraşul Katherine a înregistrat cele mai grave inundaţii de după anul 1998.

Poliţia australiană a evacuat peste 1.000 de persoane din toată regiunea în cursul zilei de sâmbătă, trimiţând elicoptere şi avioane în comunităţile situate în zone izolate.

Şcoli închise şi riscuri climatice

Mai multe şcoli vor rămâne închise luni din cauza inundaţiilor, a anunţat ministrul-şef din Teritoriul de Nord, Lia Finocchiaro.

Vastul Teritoriu de Nord australian este una dintre cele mai puţin populate regiuni ale ţării şi se confruntă frecvent cu condiţii meteorologice extreme.

Numeroşi oameni de ştiinţă au avertizat în mod repetat că schimbările climatice amplifică riscul de producere a unor catastrofe naturale, cum ar fi incendii de vegetaţie, inundaţii şi cicloane tropicale.

