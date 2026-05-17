Alertă în Emiratele Arabe Unite după un atac cu drone în apropierea centralei nucleare Barakah

Două drone au fost interceptate cu succes. Sursa foto: Profimedia Images

Un incendiu a izbucnit în apropierea centralei nucleare Barakah din Emiratele Arabe Unite după un atac cu drone detectat de sistemele de apărare antiaeriană, au anunțat autoritățile de la Abu Dhabi. Două drone au fost interceptate, însă o a treia a lovit un generator electric din apropierea centralei, fără a afecta siguranța nucleară, potrivit oficialilor.

Drona care a provocat duminică un incendiu în apropierea unei centrale nucleare în Emiratele Arabe Unite (EAU) a traversat frontiera din vestul ţării, au afirmat autorităţile, precizând că anchetează pentru „a determina originea atacurilor”, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării afirmă că sistemele de apărare antiaeriană au detectat 'trei drone care intraseră pe la frontiera vestică'. Două dintre ele au fost interceptate cu succes, însă o a treia „a lovit un generator electric” în apropierea centralei de la Barakah (vestul ţării). Ministerul a declarat că anchetează pentru „a determina originea atacurilor”.

Abu Dhabi nu a indicat spre Iran, pe care l-a acuzat anterior în mai multe rânduri de atacuri asupra teritoriului EAU după acordul de încetare a focului pe 8 aprilie, ce a pus capăt ostilităţilor între Iran şi, de cealaltă parte, SUA şi Israel. În timpul conflictului, grupări armate proiraniene din Irak şi rebelii houthi din Yemen, aliaţi ai Teheranului, au revendicat atacuri în regiune.

Situată la peste 200 km vest de Abu Dhabi, în apropierea frontierelor cu Arabia Saudită şi Qatar, centrala de la Barakah se află mai aproape de Doha decât de principalele centre urbane din Emirate.

„Nu a fost semnalat niciun rănit şi nu a fost constatat niciun impact asupra nivelurilor de siguranţă radiologică”, a precizat serviciul de presă al guvernului de la Abu Dhabi.

„Autoritatea federală de reglementare nucleară (FANR) a confirmat că incendiul nu a afectat siguranţa centralei şi nici disponibilitatea sistemelor sale centrale, şi că toate unităţile sale funcţionează normal”, a adăugat sursa.

Directorul general al Agenţiei Internaţionale penru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, şi-a exprimat, pe platforma X, „profunda preocupare”, considerând inacceptabilă orice activitate militară care pune în pericol siguranţa nucleară.

Editor : M.I.

