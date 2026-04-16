Alertă în Napoli. Angajați și clienți ai unei bănci au fost luați ostatici de o bandă de hoți

Este stare de alertă în Napoli, unde o grupare de hoți a încercat să jefuiască o bancă, dar apoi s-a baricadat în clădire. Hoții îi țin ostatici pe cei aflați înăuntru, atât angajați, cât și clienți. Forțele de ordine au izolat zona.

Este vorba despre mai mulți atacatori care ar fi intrat în în filiala unei bănci din Napoli. Martorii spun că au văzut unul dintre ei, mascat, venind pe o motocicletă condusă de un complice, a intrat înarmat în bancă. Hoții au închis apoi banca și probabil ar fi vrut să fugă cu banii, însă forțele de ordine au ajuns înainte.

În clădire se află mai mulți angajați și cel puțin trei clienți, din informațiile de până acum. Trei dintre ei ar fi solicitat intervenția medicilor și au spus că li s-a făcut rău.

Deocamdată s-a făcut o echipă de negociatori care încearcă să ia legătura cu jefuitorii, să vadă exact care sunt cerințele lor și mai ales să elibereze ostaticii.

