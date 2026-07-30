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Alertă în Turcia: Incendii de vegetație afectează regiuni turistice de pe litoralul Mării Mediterane și al Mării Egee

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Pompierii continuă intervențiile aeriene și terestre pentru stingerea incendiului de vegetație din districtul Seydikemer, provincia Mugla. Sursa foto: Profimedia Images
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Turcia desfășoară o amplă operațiune de stingere a incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni turistice din sudul și vestul țării. Alimentate de vântul puternic, flăcările amenință stațiuni populare din zona Antalya, Fethiye și Ayvalik, unde sute de pompieri, aeronave și elicoptere încearcă să țină focarele sub control.

Prefectura din Mugla (sud-vest) a anunţat la începutul după-amiezii reapariţia unui foc în apropierea portului de agrement din Fethiye, potrivit News.ro. „Intervenţia noastră în zonele în care flăcările au reînceput din cauza vântului puternic continuă atât pe cale aeriană, cât şi terestră”, a precizat aceasta pe X. Postul public de televiziune TRT a difuzat imagini cu un bărbat care îşi evacua capra pe umeri, în apropiere de Fethiye, sub un cer galben, şi a afirmat că numeroase animale sunt „afectate”.

Printre cele mai îngrijorătoare incendii care au loc în prezent în toată ţara, Oficiul Forestier al Turciei (OGM) a menţionat în special axele „Antalya/Alanya” şi „Mugla/Fethiye”, unde se succed plajele şi staţiunile balneare de-a lungul „coastei Turcoaz”, pe malul Mării Mediterane. „Intervenim intens cu forţele noastre aeriene şi terestre împotriva incendiilor forestiere în curs”, a afirmat OGM pe contul său de X.

În acelaşi timp, „operaţiunile continuă fără încetare” în regiunea olivicolă Ayvalik de la Marea Egee, situată vizavi de insula greacă Lesbos, a anunţat la începutul după-amiezii guvernatorul provinciei Balikesir, de care face parte Ayvalik, Ismail Ustaoglu. Acesta din urmă precizează că „cinci avioane, şase elicoptere, 850 de oameni şi sute de vehicule” sunt mobilizate în lupta împotriva incendiilor.

Ministrul Agriculturii responsabil cu pădurile, Ibrahim Yumakli, a asigurat joi dimineaţă că incendiile din provincia Balikesir şi din jurul oraşului Canakkale, în Dardanele (vest), erau „în mare parte sub control”.

Echipele au intervenit în 115 incendii de miercuri încoace pe întreg teritoriul ţării, „dintre care 110 au fost complet stinse”, a asigurat el înainte de apariţia sau reaprinderea anumitor focare.

Ministerul a trimis un SMS de alertă locuitorilor din regiunile considerate „cu risc ridicat de incendii” din sudul şi vestul ţării. Cu toate acestea, nu a precizat numărul de hectare afectate şi nici dacă au fost avariate locuinţe.

Turcia, care a înregistrat incendii timpurii în 2025 din cauza secetei, a fost ocolită până acum de aceste fenomene datorită ploilor şi ninsorilor abundente din timpul iernii, care au reumplut pânza freatică şi au protejat vegetaţia. În plus, accesul în păduri în zonele cele mai expuse a fost interzis la începutul verii.

Editor : M.I.

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