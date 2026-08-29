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Alertă roşie privind pastile de ecstasy în forma chipului lui Trump. Experți în sănătate: „Nu le consumaţi sub nicio formă!”

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Consumatorii sunt avertizaţi că ar putea prezenta simptome precum greaţă, ritm cardiac accelerat şi convulsii la câteva ore după ingerarea pastilelor. Foto: Captură Institutul Trimbos
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Un institut olandez specializat în dependenţa de droguri şi sănătate mintală a emis o „alertă roşie” către consumatori cu privire la pastile de ecstasy potenţial letale care au forma chipului preşedintelui SUA, Donald Trump, relatează BBC, potrivit News.ro.

Institutul Trimbos, cu sediul în Utrecht, a declarat că mai multe astfel de pastile au fost predate la centrele de testare în luna august şi s-a constatat că ele conţin o cantitate „foarte mare” de substanţa chimică PMMA.

„Nu consumaţi această pastilă sub nicio formă”, spune institutul în avertismentul său, subliniind că substanţa ar putea provoca „supraîncălzire cu consecinţe potenţial fatale”.

Institutul a publicat imagini cu pastilele, care sunt sub forma feţei lui Trump pe o parte şi au cuvintele „Trump” şi „NL” imprimate pe cealaltă.

PMMA, sau para-metoximetamfetamina, este o substanţă similară cu MDMA – ingredientul activ din pastilele de ecstasy.

„Cu toate acestea, efectul apare mai târziu, iar efectul stimulator este adesea absent”, a precizat institutul de sănătate. „Acest lucru creşte riscul de supradozaj”, arată institutul.

Consumatorii sunt avertizaţi că ar putea prezenta simptome precum greaţă, ritm cardiac accelerat şi convulsii la câteva ore după ingerarea pastilelor.

Purtătoarea de cuvânt a Institutului Trimbos, Anniek Groothuis, a declarat pentru Associated Press că nu au fost raportate cazuri de deces sau de îmbolnăvire gravă în rândul posibililor consumatori.

Deşi producerea, vânzarea şi consumul de ecstasy sunt ilegale în Ţările de Jos, un raport al guvernului olandez din 2024 menţiona că substanţa era „încă destul de populară ca drog de petrecere”.

Raportul adăuga că, în 2022, un „număr record de 550.000 de persoane” consumaseră drogul cel puţin o dată.

Nu este prima dată când trăsăturile faciale ale lui Donald Trump par să fi servit drept sursă de inspiraţie pentru forma pastilelor de ecstasy.

În 2017, poliţia germană a confiscat aproximativ 5.000 de pastile de ecstasy de culoarea morcovului, sub forma capului preşedintelui SUA, despre care se credea că fuseseră promovate pe internet sub sloganul „Trump face petrecerile din nou grozave”.

 

Editor : C.L.B.

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