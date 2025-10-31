Alexander Lukașenko visează la momentul în care „Europa împuțită” va plăti taxe Belarusului pentru „aerul curat” furnizat

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, s-a plâns că aerul curat din Belarus este transportat de vânt către Europa și că Europa nu plătește pentru acesta.

Potrivit BelTA, o agenție de știri de stat din Belarus, în timpul vizitei sale la Rezervația Biosferei Berezinski, o rezervație naturală din nordul Belarusului, Lukașenko a subliniat necesitatea conservării acesteia, scrie European Pravda.

„Va veni vremea când această Europă împuțită ne va plăti pentru conservarea a ceea ce am primit de la Dumnezeu”, a spus el.

Lukașenko s-a plâns că vântul transportă aerul curat către UE, iar Belarus nu primește niciun ban pentru asta.

„În loc să ne plătească, încep să ne sufoce cu sancțiuni. Acest lucru va trece. Deja trece. Cred că nu este departe momentul în care ne vor plăti pentru asta”, a adăugat el.

Lukașenko a calificat recent decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus ca fiind o „înșelătorie nebunească”.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a dictatorului belarus, Natallia Eismant, a declarat că sistemul rus de rachete Oreshnik va intra în serviciul de luptă în Belarus până la sfârșitul anului 2025.

