Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul”

Colaj foto: Ayatollahul Ali Khamenei și președintele american Donald Trump
Colaj foto: Ayatollahul Ali Khamenei și președintele american Donald Trump

Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”.

Imaginea îl prezintă pe liderul american ca un sarcofag din piatră în stilul Egiptului antic, aflat într-un mormânt funerar decorat cu hieroglife. Drapelul SUA şi Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt reprezentate ca sculpturi pe sicriu, care este crăpat şi se sfărâmă. Textul care însoţeşte desenul spune: „Ca faraonul”, potrivit CNN, citat de News.ro.

Un mesaj publicat alături de caricatură face referire la regi istorici şi legendari precum faraonii Egiptului antic şi Nimrod, personaj biblic din Cartea Genezei, avertizând că aceştia au fost „răsturnaţi atunci când se aflau la apogeul mândriei lor”, explică CNN. De asemenea, sunt menţionaţi Reza Khan şi Mohammad Reza, primul şi al doilea şah ai Iranului din dinastia Pahlavi.

„Acest individ care stă acolo în aroganţă şi mândrie şi judecă întreaga lume ar trebui să ştie şi el că, de obicei, tiranii şi oamenii aroganţi ai lumii, precum faraonul, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza şi alţii asemenea, au fost înlăturaţi atunci când se aflau la apogeul mândriei lor; şi acesta va fi înlăturat”, se arată în postarea de pe contul lui Khamenei.

Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma protestelor. Teheranul amenință direct Statele Unite

ANALIZĂ De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță

