„Allah le-a luat prea devreme la el”. Primele declarații ale rudelor tinerelor moarte după prăbușirea unui avion în Iran

Apar primele declarații ale rudelor victimelor, după prăbușirea avionului privat în care se aflau 8 tinere prietene și trei membre ale echipajului. Toate cele 11 persoane și-au pierdut viața după ce avionul, care decolase din din Dubai și urma să aterizeze în Turcia, s-a prăbușit în Iran. Printre victime se aflau două tinere însărcinate.

#minabaşaran

This is very sad😞 I feel very sad,

may Allah be with their families and give them the patience 💔💔



Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/utxIvtOzV4