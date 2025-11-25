Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris

Poliţia franceză a arestat marţi alte patru persoane în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a anunţat Parchetul din Paris într-un comunicat, transmite Reuters.

Suspecţii sunt doi bărbaţi în vârstă de 38, respectiv 39 de ani şi două femei în vârstă de 31, respectiv 40 de ani, se arată în comunicat, scrie Agerpres.

Alte patru persoane au fost deja arestate şi puse sub acuzare, la 29 octombrie şi 1 noiembrie, se precizează în comunicat.

Jaful comis în plină zi, în urma căruia patru hoţi au reuşit să fugă cu bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari, a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea celui mai vizitat muzeu din lume de a-şi proteja numeroasele opere de artă.

Până în prezent, nu s-a descoperit niciun indiciu cu privire la locul în care s-ar afla bijuteriile furate.

Editor : Sebastian Eduard