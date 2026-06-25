„Am crezut că blocul se va prăbuși peste mine”. Mărturii din Caracas după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela

Locuitorii capitalei Venezuelei descriu momente de panică după cele două cutremure puternice care au zguduit Caracasul la doar câteva secunde distanță unul de celălalt. Oamenii au fugit pe străzi de teama unor noi replici, iar unii spun că seismul a fost mai puternic decât cel devastator din 1967.

Jurnalista Nicole Kolster se afla în apartamentul său din Caracas când clădirea a început să se zguduie violent. „Am văzut ferestrele mișcându-se, iar singurul lucru la care m-am putut gândi a fost să mă așez între ușa de la intrare și un perete de piatră încercând să mă protejez”, a declarat ea pentru BBC.

Miercuri, două cutremure au lovit capitala Venezuelei la interval de doar câteva secunde. Primul a avut magnitudinea de 7,2, iar al doilea de 7,5. Imaginile din oraș arată clădiri prăbușite și oameni adunați pe străzi, în timp ce amploarea totală a distrugerilor continuă să fie evaluată.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit vreodată în viața mea. A fost atât de puternic încât am crezut că blocul se va prăbuși peste mine”, a spus Kolster.

Jurnalista, care locuiește în Palos Grandes, unul dintre cartierele centrale cele mai afectate de seisme, povestește că a rămas adăpostită între ușa de la intrare și peretele din apartamentul aflat la etajul al șaptelea „destul de mult timp”, până când și-a auzit vecinii strigând ca locatarii să evacueze clădirea. „La o oră după cutremur, toți sunt încă afară, așteptând să fie în siguranță în cazul unei replici”, a spus ea.

Deși era o zi lucrătoare, numeroși locuitori se aflau acasă deoarece în Venezuela era sărbătoare națională, dedicată comemorării Bătăliei de la Carabobo din 1821, victoria decisivă prin care Simón Bolívar a învins armata colonială spaniolă.

Fotografiile și imaginile video surprinse în zonele afectate arată oameni plângând sau îmbrățișându-se pe străzi, în timp ce alții încercau să-și salveze bunurile.

Imagine din Caracas după cutremurele devastatoare care au zguduit Venezuela. Foto: Profimedia Images

„Sunt persoane disperate, neputincioase, pentru că nu și-au putut scoate animalele de companie”, a relatat Kolster. Ea a adăugat că „alții au încercat să-și scoată mașinile din parcările subterane ale clădirilor, temându-se că o replică ar putea agrava situația”. Potrivit jurnalistei, dintre dărâmăturile unei clădiri prăbușite din apropiere se auzeau apeluri disperate după ajutor.

O altă locuitoare din Palos Grandes, Maria Elise, a declarat pentru BBC Mundo că apartamentul său a fost avariat. „Sunt stâlpi de utilități căzuți afară, nu avem electricitate și nici semnal”, a spus ea, adăugând că pereții locuinței au fost crăpați de seism.

Pentru mulți locuitori ai capitalei, imaginile au readus în memorie cutremurul din 1967, când un seism cu magnitudinea de 6,6 a ucis peste 200 de persoane și a distrus clădiri în cartierele Palos Grandes și Altamira. Cei care au trăit ambele evenimente spun însă că seismul de acum a fost și mai violent.

Intervenții contracronometru, pentru salvarea celor prinși sub dărâmături. Foto: Profimedia

„S-a auzit un bubuit foarte puternic. Au căzut lucruri prin casă, inclusiv recipiente din frigider. Nu am mai trăit niciodată așa ceva”, a declarat pentru Reuters Coro Martinez, o locuitoare în vârstă de 56 de ani din estul Caracasului.

Maria Romero, o pensionară în vârstă de 80 de ani, a descris experiența în termeni și mai categorici. „Cutremurul acesta a fost îngrozitor, chiar mai rău decât cel din 1967”, a spus ea.

Cele două seisme au provocat prăbușirea mai multor clădiri, iar locuitorii au fugit în grabă pe străzi, de teama unor noi replici. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență și a anunțat suspendarea traficului aerian, feroviar și a serviciilor de transport.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare printre dărâmături, în încercarea de a găsi supraviețuitori. Potrivit primului bilanț oficial, cel puțin 32 de persoane au murit, iar aproximativ 700 au fost rănite în urma cutremurelor.

Editor : M.I.