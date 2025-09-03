„Am nevoie de oxigen”: O femeie a pierdut mii de dolari după ce s-a îndrăgostit de un escroc ce s-a dat drept astronaut aflat în spațiu

O femeie de peste 80 de ani din Japonia a pierdut mii de dolari după ce a fost păcălită de o persoană de care s-a îndrăgostit online și care a pretins că este un astronaut ce are nevoie de bani ca să prevină un dezastru în spațiu, potrivit poliției.

Femeia trăiește pe insula Hokkaido din nordul Japoniei și l-a cunoscut pe escroc în luna iulie pe rețelele sociale, acolo unde acesta a pretins că este un astronaut, potrivit poliției care a descris cazul drept o înșelătorie sentimentală.

După schimbul inițial de mesaje, escrocul i-a spus femeii că se află în spațiu într-o navă spațială, dar că este „atacat” și că are nevoie disperată de oxigen.

Escrocul a rugat-o apoi pe femeie să îi transfere bani online ca să îl ajute să își cumpere oxigen, reușind să obțină în jur de 1 milion de yeni (6.700 de dolari) de la ea.

Victima înșelătoriei trăia singură și a început să se îndrăgostească de „astronaut” pe măsură ce conversațiile online dintre cei doi au progresat, potrivit presei locale citate de CBS News.

„Dacă o persoană pe care ați întâlnit-o online vă cere bani, vă rugăm să aveți în vedere că ar putea fi o escrocherie și să raportați cazul poliției”, a spus un oficial al poliției din Japonia.

Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume, după Principatul Monaco, potrivit Băncii Mondiale, iar persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile în fața diverselor forme de fraudă organizată.

Printre înșelătoriile cele mai frecvente se numără cazurile în care escrocii se dau drept un membru al familiei ce are nevoie urgentă de bani pentru a rezolva o problemă și alte înșelătorii legate de rambursarea primelor de asigurare sau a pensiilor, a avertizat poliția.

Prin înșelătoriile sentimentale, escrocii obțin miliarde de dolari la nivel global, iar tacticile lor au evoluat în cele mai perfide moduri odată cu era online.

În SUA, peste 64.000 de oameni au fost victimele acestor escrocherii în 2023 și au pierdut o sumă totală de peste 1 miliard de dolari – de două ori mai mult decât pierderile înregistrate cu patru ani înainte.

Editor : Raul Nețoiu