Live TV

„Am pierdut mai mult decât în cele două crize majore ale petrolului la un loc". Șeful AIE avertizează despre „o amenințare majoră"

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1083517137
Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Foto: Profimedia

Lumea s-ar putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a avertizat luni Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), descriind o ameninţare majoră” pentru economia mondială, notează AFP.

„Până în prezent, am pierdut 11 milioane de barili pe zi, mai mult decât cele două crize majore ale petrolului la un loc”, a declarat el la National Press Club din Canberra, referindu-se la crizele din anii 1970, potrivit Agerpres.

„La acea vreme, în fiecare dintre acele crize, lumea a pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi, deci, adunându-le pe amândouă, 10 milioane de barili pe zi”, a explicat Birol.

Referindu-se, de asemenea, la repercusiunile invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, el a adăugat că această criză reprezintă, în acest stadiu, două crize ale petrolului şi un colaps al pieţei gazelor la un loc”.

Potrivit acestuia, cel puţin 40 de infrastructuri energetice sunt grav sau foarte grav avariate” în nouă ţări din Orientul Mijlociu ca urmare a conflictului.

„Nicio ţară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă va continua pe această cale. Prin urmare, este necesară o acţiune la scară globală”, a avertizat el.

„Economia mondială se confruntă cu o ameninţare majoră şi sper din tot sufletul ca această problemă să fie rezolvată cât mai curând posibil”, a adăugat Birol.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei 20% din producţia mondială de hidrocarburi, este practic blocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului.

Dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea până luni seară, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va ataca şi distruge” centralele electrice iraniene, ÎNCEPÂND CU CELE MAI MARI!”

Ca represalii la raidurile israeliano-americane, Iranul efectuează atacuri cu rachete şi drone împotriva infrastructurilor, în special energetice, în ţările aliate cu Washingtonul, precum şi împotriva navelor care navighează în Golf, ameninţându-le în mod specific pe cele care se aventurează în strâmtoare.

În speranţa de a opri creşterea preţurilor petrolului, Statele Unite au autorizat vineri pentru o lună vânzarea şi livrarea de petrol iranian aflat pe nave. Însă Teheranul a afirmat că nu are surplus de ţiţei pe mare.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

