Amantă, spionaj și scandal: unde se află femeia care a furat date despre Nvidia, de la Jensen Huang, pentru China

Femeia de afaceri chineză Alice Huang, identificată în rapoartele serviciilor secrete americane ca fiind o presupusă agentă a Beijingului şi având o legătură amoroasă cu Jensen Huang, directorul general al producătorului de cipuri Nvidia, se află în capitala Chinei, a relatat Bloomberg, citând surse familiarizate cu situaţia, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Alice Huang, cunoscută şi sub numele de Huang Le, ar locui la Beijing, cu ştirea oficialilor chinezi, deşi nu este clar când sau de ce a călătorit în oraş sau ce contacte a stabilit de la sosirea sa.

Bloomberg a indicat că femeia de afaceri a fondat Megaspeed International, o companie singaporeză specializată în servicii de calcul pentru inteligenţă artificială, care a devenit unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în Asia de Sud-Est.

Autorităţile americane investighează dacă procesoarele avansate supuse restricţiilor la export au fost ulterior deturnate către China prin structuri legate de Megaspeed, pe fondul luptei dintre cele două puteri pentru accesul la semiconductori şi al controalelor impuse de Washington pentru a limita accesul Chinei la cipurile utilizate în inteligenţa artificială.

Cazul a atras o atenţie sporită după ce Jensen Huang a recunoscut că a avut o relaţie extraconjugală cu Alice Huang, iar consiliul de administraţie al Nvidia a deschis o anchetă independentă cu privire la relatările conform cărora fondatorul său ar fi fost ţinta unei operaţiuni a serviciilor de informaţii străine.

Potrivit Bloomberg, Alice Huang a intrat în contact cu directorul executiv al Nvidia după ce a fondat Megaspeed în 2023, iar compania sa a cunoscut ulterior o creştere rapidă, care a coincis cu boom-ul centrelor de date cu inteligenţă artificială din Asia.

Relatările publicate anterior de New York Times indicau că serviciile de informaţii americane au făcut legătura între femeia de afaceri şi Ministerul Securităţii Statului din China şi că aceasta ar fi încercat să obţină informaţii legate de Huang şi de semiconductorii avansaţi americani.

Beijingul a respins aceste acuzaţii.

Ministerul de Externe chinez a afirmat în ultimele zile că relatările despre presupusele activităţi de spionaj ale lui Alice Huang sunt "nefondate" şi "pură calomnie", în timp ce Nvidia susţine că nu are dovezi că secrete comerciale sau informaţii legate de securitatea naţională a SUA au fost compromise.

Editor : A.R.