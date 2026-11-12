Live TV

Amantă, spionaj și scandal: unde se află femeia care a furat date despre Nvidia, de la Jensen Huang, pentru China

Data publicării:
profimedia-1151028908
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri. Sursa foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Femeia de afaceri chineză Alice Huang, identificată în rapoartele serviciilor secrete americane ca fiind o presupusă agentă a Beijingului şi având o legătură amoroasă cu Jensen Huang, directorul general al producătorului de cipuri Nvidia, se află în capitala Chinei, a relatat Bloomberg, citând surse familiarizate cu situaţia, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Alice Huang, cunoscută şi sub numele de Huang Le, ar locui la Beijing, cu ştirea oficialilor chinezi, deşi nu este clar când sau de ce a călătorit în oraş sau ce contacte a stabilit de la sosirea sa.

Bloomberg a indicat că femeia de afaceri a fondat Megaspeed International, o companie singaporeză specializată în servicii de calcul pentru inteligenţă artificială, care a devenit unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în Asia de Sud-Est.

Autorităţile americane investighează dacă procesoarele avansate supuse restricţiilor la export au fost ulterior deturnate către China prin structuri legate de Megaspeed, pe fondul luptei dintre cele două puteri pentru accesul la semiconductori şi al controalelor impuse de Washington pentru a limita accesul Chinei la cipurile utilizate în inteligenţa artificială.

Cazul a atras o atenţie sporită după ce Jensen Huang a recunoscut că a avut o relaţie extraconjugală cu Alice Huang, iar consiliul de administraţie al Nvidia a deschis o anchetă independentă cu privire la relatările conform cărora fondatorul său ar fi fost ţinta unei operaţiuni a serviciilor de informaţii străine.

Potrivit Bloomberg, Alice Huang a intrat în contact cu directorul executiv al Nvidia după ce a fondat Megaspeed în 2023, iar compania sa a cunoscut ulterior o creştere rapidă, care a coincis cu boom-ul centrelor de date cu inteligenţă artificială din Asia.

Relatările publicate anterior de New York Times indicau că serviciile de informaţii americane au făcut legătura între femeia de afaceri şi Ministerul Securităţii Statului din China şi că aceasta ar fi încercat să obţină informaţii legate de Huang şi de semiconductorii avansaţi americani.

Beijingul a respins aceste acuzaţii.

Ministerul de Externe chinez a afirmat în ultimele zile că relatările despre presupusele activităţi de spionaj ale lui Alice Huang sunt "nefondate" şi "pură calomnie", în timp ce Nvidia susţine că nu are dovezi că secrete comerciale sau informaţii legate de securitatea naţională a SUA au fost compromise.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
ovidiu vanghele
3
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
harta romaniei pe judete si regiuni
4
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Digi Sport
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jensen Huang, șeful Nvidia.
Nvidia ar putea rămâne fără CEO. O altă aventură a lui Jensen Huang, cu o angajată, a ieșit la iveală
spion spionaj china chinezi
Avertismentul unei foste agente CIA: Companiile americane subestimează riscurile legate de spionajul Chinei
ambulanta judeteana
„Nu e normal”. Județul în care ambulanțierii au fost somați să plătească sute de lei pentru benzina consumată. Cum s-a ajuns aici
U.S. President Donald Trump Welcomes Chinese President Xi Jinping For State Visit
Trump, Xi și miza Nvidia: rivalitatea serviciilor de spionaj escaladează sub masca negocierilor comerciale
nvidia china
O universitate chineză a achiziționat cipuri Nvidia H200, concepute pentru IA, în ciuda includerii pe lista neagră a SUA
Recomandările redacţiei
Russia Security Pact
Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Două nume se află...
calin georgescu profimedia
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT...
george simion consultari cotroceni 2
George Simion a rămas cu datorii de milioane de lei, pe persoană...
BUCURESTI - CONFERINTA - FUZIUNE - PNL - FD - 11 NOI 2026
Ludovic Orban, despre fuziunea Forța Dreptei cu PNL și contestatarii...
Ultimele știri
Verdict final în dosarul RCS & RDS (DIGI România): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Franța anunță când va aproba UE un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
2.500 de elevi ar urma să participe la ore de istorie organizate în spațiul public, prin proiectul-pilot „Istoria în Stradă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Le-a păsat doar să-i numere banii. Oameni plini de ură, falși și necinstiți". Mihaela Rădulescu, tranșantă...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum trăiește Tommy Lee Jones la 80 de ani. S-a retras pe o proprietate uriașă, are o casă veche de 170 de ani...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum trebuie să gătești broccoli ca să nu-i pierzi beneficiile. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
UTV
Andreea Marin a dezvăluit cum se descurcă Violeta departe de casă. „Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă...