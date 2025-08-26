Ambasadorul iranian la Canberra a fost expulzat din Australia, după descoperirea că Teheranul a orchestrat atacuri antisemite în țară

Iranul a dirijat cel puțin două atacuri împotriva comunității evreiești din Australia, a stabilit agenția internă de informații, determinând guvernul lui Anthony Albanese să-l expulzeze din țară pe ambasadorul Teheranului la Canberra, potrivit The Guardian.

Prim-ministrul a anunțat marți că Organizația Australiană de Securitate și Informații (Asio) deține „informații credibile” pentru a stabili că guvernul iranian se află în spatele atacurilor împotriva sinagogii Adass Israel din Melbourne și a firmei de catering Lewis' Continental Kitchen din Bondi, Sydney.

Directorul general al Asio, Mike Burgess, a declarat că atacurile au fost ordonate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, care acționează prin intermediari plătiți care acționează în Australia.

IRCG va fi inclusă pe lista organizațiilor teroriste, iar noi legi urmează să fie examinate de parlamentul federal.

Ambasadorul Iranului în Australia, Ahmad Sadeghi, a fost desemnat „persona non grata” de către guvernul australian, iar ambasada Australiei la Teheran își va suspenda operațiunile. Diplomații iranieni detașați în Australia nu au fost implicați în atacuri, a declarat Burgess.

Diplomații australieni detașați în Iran au fost mutați într-o țară terță înainte de a fi făcut anunțul.

„Acestea au fost acte de agresiune extraordinare și periculoase orchestrate de o națiune străină pe pământ australian”, a spus Albanese.

„Au fost încercări de a submina coeziunea socială și de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil, iar guvernul australian ia măsuri ferme și decisive ca răspuns.”

Burgess a declarat că agenția sa nu crede că Iranul a fost implicat în fiecare act de antisemitism din Australia, dar investighează alte incidente pentru o posibilă implicare a guvernului iranian.

„Este evident că acțiunile Iranului sunt inacceptabile. Au pus vieți în pericol, au terorizat comunitatea și au sfâșiat structura noastră socială. Iranul și reprezentanții săi au aprins chibriturile și au alimentat flăcările”, a spus el.

Ministrul afacerilor externe, Penny Wong, a declarat că acțiunile Iranului au justificat prima înlăturare a unui ambasador străin la Canberra de la perioada postbelică.

„De aceea l-am declarat pe ambasadorul Iranului în Australia persona non grata, precum și pe alți trei oficiali iranieni, iar aceștia vor avea la dispoziție șapte zile pentru a părăsi țara”, a declarat Wong.

„Este prima dată în perioada postbelică când Australia a expulzat un ambasador și am luat această decizie deoarece acțiunile Iranului sunt complet inacceptabile.”

Citește și:

„Direct de pe liniile de producție iraniene”. Rusia neagă că ar fi primit arme de la Teheran. Documentele de transport arată contrariul

Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron

Editor : Ș.R.