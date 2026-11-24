Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a pus la îndoială posibilitatea ca Washingtonul să înceteze acordarea ajutorului militar anual de 3,8 miliarde de dolari către Israel până la sfârșitul acestui an, așa cum a promis președintele Donald Trump în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului din această lună, relatează Reuters.

În anunțul său surprinzător, făcut în timp ce alegătorii se îndreptau către secțiile de votare pe 3 noiembrie, Trump a declarat că, cu câteva luni în urmă, încheiase un acord cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru a înceta acordarea către Israel a unei finanțări anuale din partea SUA în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Trump a afirmat că Israelul nu mai are nevoie de fonduri din partea SUA și că această chestiune a fost folosită ca „argument de discuție nefericit” de către criticii săi de stânga. În urma alegerilor din acea zi, democrații — printre care se numără mulți care se opun public finanțării militare a Israelului — au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului de la republicanii lui Trump.

Trump nu a oferit detalii și nici nu a explicat cum ar urma să fie suspendată finanțarea. Statele Unite au un acord de lungă durată cu Israelul, cunoscut sub numele de Memorandum de înțelegere, prin care îi acordă 3,8 miliarde de dolari pe an până în 2028 pentru a finanța achizițiile de echipament militar fabricat în SUA.

Într-un interviu preînregistrat difuzat marți în cadrul unei conferințe privind relațiile dintre SUA și Israel, organizată la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, Huckabee a declarat că memorandumul de înțelegere „ar trebui să rămână în vigoare încă doi ani, așa că nu sunt sigur că va avea loc o încetare bruscă a acestuia până la sfârșitul acestui an”.

Huckabee, fost guvernator republican al statului Arkansas, a declarat că fondurile fuseseră alocate de Congres și că nu era sigur dacă acestea ar putea fi blocate fără aprobarea Congresului.

Sprijinul public pentru Israel a scăzut în Statele Unite, în special în rândul democraților, dar și în rândul republicanilor, din cauza comportamentului Israelului în războiul din Gaza și a războiului nepopular pe care Trump l-a declanșat alături de Netanyahu în acest an împotriva Iranului.

Huckabee a declarat că oficialii americani și israelieni lucrau la un nou memorandum de înțelegere „de luni de zile”. El nu a precizat dacă aceste discuții au continuat după anunțul lui Trump privind încetarea ajutorului militar.

Netanyahu, care și-a pierdut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 27 octombrie, dar își exercită în continuare funcția în calitate de prim-ministru interimar, a discutat public despre eliminarea treptată a ajutorului militar acordat de SUA, o măsură care, potrivit analiștilor, a avut scopul de a preveni criticile tot mai intense la adresa Israelului din partea Statelor Unite.

Victoria răsunătoare a democraților asupra republicanilor a fost întâmpinată cu îngrijorare în Israel, unde Netanyahu și-a subliniat relația strânsă cu Trump în cadrul propriei campanii electorale.

Huckabee, un creștin evanghelic și susținător ferm al Israelului, a declarat că speră să nu aibă loc o „schimbare dramatică, seismică” în relațiile dintre SUA și Israel, susținând că acest parteneriat aduce beneficii cetățenilor ambelor țări.

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Editor : A.M.G.