În ianuarie, Donald Trump a anunțat de la Casa Albă că lansează „cel mai mare proiect de infrastructură AI din istorie” și că „totul are loc chiar aici, în America”. Stargate, o inițiativă de 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini dezvoltarea modelelor AI, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic, este conceput pentru a menține SUA în fruntea „marii competiții” în cursa globală AI, pe care președintele a numit-o poate cea mai importantă bătălie pentru viitorul umanității.

Cinci miliarde de roboți în următorii ani

Ceea ce nu a menționat Trump a fost că, în timp ce Stargate ar ajuta America să lupte pentru supremația asupra creierului digital al AI, următoarea cursă majoră AI începuse deja, pentru corpul său fizic. Și China a furat startul, scrie Business Insider.

O săptămână mai târziu, în ajunul Anului Nou Lunar, Gala Festivalului de Primăvară din 2025 de la Beijing a fost difuzată în toată China și în zeci de limbi din întreaga lume. Ca piesă centrală a ceremoniei anuale, o trupă de 16 roboți umanoizi alimentați cu inteligență artificială, dezvoltați de firma chineză Unitree, au dansat vioi, coordonat, cu coregrafii elaborate, adaptate la muzică populară tradițională, alături de dansatori umani profesioniști. Roboții umanoizi care de pe o scenă nu reprezintă în sine viitorul. Dar China trimitea un semnal lumii că dorește să conducă un viitor plin de roboți din ce în ce mai deștepți.

JPMorgan estimează o piață totală adresabilă de 5 miliarde de roboți umanoizi în următorii ani. Elon Musk a făcut predicții și mai îndrăznețe. Până în 2040 vor exista cel puțin 10 miliarde de asemenea roboți umanoizi, depășind numărul oamenilor, spune el, iar robotul Tesla, Optimus , va fi în fruntea acestui viitor. „Optimus va fi de departe cel mai mare produs din toate timpurile”, a spus Musk, luna trecută. „Nimic nu va fi nici măcar aproape. Cred că va fi de 10 ori mai mare decât următorul cel mai mare produs realizat vreodată.”

În diferite roluri, umanoizii vor lucra alături de oameni sau în locul acestora pentru a permite producția 24/7. Vor fi majordomi personali și administratori în case. Vor fi chelneri în restaurante.

Număr record de brevete de robotică obținute de China

Oricare ar fi eventuala formă a umanoizilor în societatea umană, China este gata să o modeleze. În ultimii cinci ani, țara a solicitat cu succes 5.590 de brevete care menționează roboți umanoizi, față de 1.442 în cazul Statelor Unite, potrivit unei analize a Morgan Stanley. În această perioadă, China a obținut cu 22% mai multe brevete de robotică decât următoarele cele mai productive 19 țări din lume la un loc. China a introdus în fabrici mai mulți roboți industriali decât orice altă țară, cel puțin din 2021, potrivit Federației Internaționale de Robotică. În 2024, companiile chineze au adus pe piață 35 de roboți umanoizi, două treimi din totalul global. Companiile din SUA și Canada au lansat un total combinat de opt.

În „America is Missing the New Labor Economy”, un raport amplu lansat în martie, firma de cercetare SemiAnalysis a prezis că umanoizii vor remodela în curând economia globală. „Ne aflăm în prăpastia timpurie a unei transformări neliniare în societatea industrială”, au scris autorii, adăugând că „singura țară care este poziționată pentru a captura acest nivel de automatizare este China”. Cu excepția cazului în care Statele Unite își intensifică dramatic capacitatea roboților, a avertizat raportul, rămânerea în urmă reprezintă „o amenințare existențială pentru SUA, pentru că este depășită în toate capacitățile”.

„China s-a poziționat destul de eficient pentru a putea domina sectorul roboticii și lanțul de aprovizionare în robotică ”, spune William Matthews, cercetător senior pentru China la think tank-ul pentru afaceri internaționale Chatham House. Și pe măsură ce sectorul roboticii crește, spune el, „ceea ce vedem poate fi o schimbare asemănătoare revoluției industriale în raportul de putere”.

Avantajele-cheie ale Beijingului

Nu toți cercetătorii și producătorii de robotică consultați de Business Insider au prezentat concurența în termeni atât de groaznici. Dar fiecare a spus că Beijingul are mai multe avantaje cheie, inclusiv sprijin puternic guvernamental, cercetare de vârf la nivel mondial și, în mod esențial, înțelegerea lanțului de aprovizionare.

Începând cu momentul debutului ChatGPT la sfârșitul anului 2022, progresele în inteligența artificială generativă au îmbunătățit dramatic capacitatea roboților de a „gândi” rapid și de a interacționa cu mediile lor. De atunci, guvernele locale și naționale au investit masiv în dezvoltarea roboților umanoizi în toată China. În 2023, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China a lansat un document de politică pentru a conduce dezvoltarea sectorului umanoid, numindu-l „o nouă frontieră în competiția tehnologică”. În același an, Beijing, Shanghai și Shenzhen au dezvăluit, de asemenea, politici care sprijină dezvoltarea roboților umanoizi, inclusiv catalizarea utilizării tehnologiei și eficientizarea lanțului de aprovizionare a producției de umanoizi. Câteva alte provincii au urmat exemplul în ultimele luni. În total, guvernele locale au investit peste 10 miliarde de dolari în dezvoltarea umanoizilor în ultimii trei ani.

De asemenea, ajută faptul că China este fabrica lumii. „China face mai multe lucruri decât oricine altcineva. Capacitatea lor o face să pară mică chiar și pe cea a Statelor Unite”, spune Matthews. „Ceea ce ai în China este o treime din producția globală, producând din ce în ce mai multe produse manufacturate de calitate foarte înalte, plus lansarea sistemelor AI, plus o industrie de robotică extrem de sofisticată și o sumă uriașă de investiții în ea. Asta oferă Chinei un avantaj imens.”

În primul rând, avantajul aprovizionării face mai ușor să construiești mai ieftin. Unitree, de exemplu, a anunțat recent că cel mai recent umanoid al său, G1, care poate transporta șapte kilograme în mâini timp de până la două ore, ar începe de la 16.000 de dolari. „Din perspectiva prețului”, spune Jonathan Aitken, expert în robotică la Universitatea din Sheffield, „este incredibil”. Musk a spus că Optimus, pe care intenționează să-l vândă în 2026, va costa între 20.000 și 30.000 de dolari.

„Baza de piață este foarte puternică aici, în China”, spune Michael Tam, directorul de marcă la UBTech, un important producător chinez de roboți umanoizi. „Economia chineză s-a dezvoltat destul de mult prin intermediul roboților industriali în ultimii 30 de ani”. UBTech are mai mulți umanoizi în lucru, inclusiv Tien Kung Xingzhe, despre care se spune că este capabil să meargă prin nisip, zăpadă și pe scări (precomenzile pentru umanoidul de 41.000 de dolari au început în martie). Un altul, Walker S2, este în curs de dezvoltare și este de așteptat să fie implementat pentru producătorii de automobile și firmele de logistică, printre alte setări industriale. UBTech vizează producția în masă a umanoizilor săi până în 2026, potrivit South China Morning Post.

Supremația lanțului de aprovizionare

Supremația lanțului de aprovizionare înseamnă, de asemenea, că concurenții Beijingului din întreaga lume depind în mare măsură de China. La fel ca oamenii pe care sunt proiectați să îi servească și să îi înlocuiască, umanoizii sunt formați din mii de părți. Există „creierul”, care include semiconductori, modele fundamentale de inteligență artificială generativă și software de viziune. Statele Unite au un avantaj clar în jocul creierului. Conform unei analize din februarie de la Morgan Stanley, 13 din cele 22 de companii care lucrează pe părți ale creierului umanoid au sediul în America (inclusiv Meta, Microsoft, Nvidia și Palantir ) și doar două au sediul în China.

Dar banca de investiții estimează că doar aproximativ 4% din costul total de fabricație al unui umanoid provine din creier. Majoritatea covârșitoare este cheltuită pentru corp - o serie de dispozitive de acționare, pistoane și părți ale scheletului. 21 din cele 64 de companii care construiesc părți ale corpului pentru umanoizi au sediul în China; 17 sunt în SUA. În total, aproximativ 56% dintre companiile din lanțul de aprovizionare pentru roboți umanoizi din lume au sediul în China. În mod deosebit, China avantajul pieței de nișă pe un tip avansat și costisitor de șurub cu bile cunoscut sub numele de șurub cu role planetare - care este esențial pentru majoritatea umanoizilor de ultimă generație de astăzi. Tarifele lui Trump asupra Chinei, care au ajuns acum la 145%, vor crește probabil lista de materiale pentru robotul de performanță medie medie pentru mulți producători.

Este încă foarte devreme în industria roboților umanoizi și cât de mult vor accepta oamenii să lucreze alături de omologii lor sau să fie înlocuiți de mașini este departe de a fi sigur. Dar starea cursei este clară. „Dacă nu se iau măsuri serioase și masive în curând în Statele Unite, în Europa, în Japonia și Coreea de Sud”, spune Matthews, „va fi foarte greu să concurezi cu China pe termen lung”.

Editor : Ș.R.