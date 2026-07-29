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Americanii evită restaurantele și salata verde din cauza focarului de ciclosporiază. Tot mai puțini clienți în lanțurile de fast-food

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magazin salata
Primul caz de cicloporiază a fost raportat la începutul lunii mai. Sursa foto: Profimedia images
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Din articol
Scade numărul clienților în lanțurile de fast-food Vânzările de salată verde, în scădere

Consumatorii din Statele Unite evită unele lanțuri de restaurante și cumpără tot mai puțină salată verde, pe fondul temerilor generate de focarul de ciclosporiază, o boală parazitară care afectează mai multe state. Autoritățile americane au asociat inițial focarul cu salata iceberg servită în restaurantele Taco Bell, însă continuă să investigheze și alte posibile surse de infectare, printre care pătrunjelul și coriandrul.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a asociat focarul cu salata iceberg servită în restaurantele Taco Bell și provenită de la operațiunile din centrul Mexicului ale companiei private Taylor Farms, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, numărul cazurilor a continuat să crească chiar și după ce Taylor Farms a anunțat că a retras de pe piață toate produsele potențial afectate. Creșterea numărului de îmbolnăviri a alimentat incertitudinea și temerile că și alte produse ar putea transmite boala, care provoacă diaree apoasă severă.

Autoritățile sanitare au anunțat că investighează și alte posibile surse de infectare. În statul Carolina de Nord, pătrunjelul și coriandrul au fost ingredientele identificate cel mai frecvent în rândul persoanelor îmbolnăvite, însă, potrivit Departamentului de Sănătate al statului, ar putea exista mai multe surse de expunere.

În așteptarea unor clarificări, consumatorii au redus achizițiile de salată verde proaspătă și evită lanțurile de restaurante ale căror meniuri se bazează în mare măsură pe acest ingredient.

Adulții sănătoși pot continua să consume legume cu frunze verzi, atât timp cât nu locuiesc în state precum Michigan, unde focarul a avut un impact major, a declarat dr. Tyler Evans, directorul organizației de sănătate publică Wellness Equity Alliance și fost director medical al orașului New York.

„Dacă ar fi fost vorba despre o rechemare de bomboane sau de lemn-dulce, aș spune pur și simplu să nu le mai consumați”, a spus Evans. „Dar beneficiile nutriționale ale legumelor cu frunze verzi sunt importante, așa că nu vrem să le spunem oamenilor să le evite cu orice preț.”

Scade numărul clienților în lanțurile de fast-food

Traficul clienților la Taco Bell, deținut de Yum Brands, a scăzut în fiecare zi începând cu 13 iulie. Pe 23 iulie, numărul vizitatorilor a fost cu 20,8% mai mic decât media zilelor de joi din perioada 1 ianuarie – 6 iulie, potrivit celor mai recente date ale companiei de analiză Placer.ai.

În aceeași zi, traficul clienților a fost mai mic cu 12,2% la lanțul de salate Chopt, cu 1,4% la Chipotle Mexican Grill și cu 3,1% la Panera Bread, comparativ cu media ultimelor șase luni pentru zilele de joi.

Chipotle a refuzat să comenteze scăderea, iar Taco Bell, Chopt și Panera Bread nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters. Taco Bell a anunțat anterior că a retras din restaurante, începând cu 17 iulie, salata furnizată de Taylor Farms care ar fi putut fi afectată.

„Lanțurile de restaurante care au înregistrat scăderi semnificative ale traficului de clienți după izbucnirea focarului de Cyclospora continuă să aibă mai puțini clienți, deși este posibil ca perioada cea mai dificilă să fi trecut”, a declarat un reprezentant al Placer.ai.

Oamenii se infectează cu cicloporiază după consumul de alimente sau apă contaminate cu materii fecale umane care conțin parazitul microscopic Cyclospora.

Focarul din Statele Unite a generat 6.707 cazuri confirmate în laborator, iar autoritățile sanitare au cunoștință de alte peste 11.500 de cazuri suspecte, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). În Michigan, autoritățile au raportat marți 9.680 de cazuri, cu 427 mai multe decât în ziua precedentă.

Fostul comisar al FDA, Scott Gottlieb, a declarat luni că unele mari lanțuri de retail și restaurante au încetat să mai aprovizioneze produse agricole din regiunea centrală a Mexicului asociată cu extinderea focarului, din cauza temerilor privind o contaminare pe scară largă.

Vânzările de salată verde, în scădere

Paul Sellew, directorul general și fondatorul Little Leaf Farms, producător de salată verde din estul Statelor Unite, a declarat că temerile legate de infectare au redus vânzările cu procente de două cifre.

Potrivit datelor companiei de cercetare NielsenIQ, vânzările de salată verde proaspătă în SUA, măsurate în unități, au scăzut cu 9% în săptămâna încheiată la 18 iulie față de săptămâna precedentă și cu 19% comparativ cu două săptămâni înainte. „Întreaga categorie de produse proaspete din retail este în scădere”, a spus Sellew. „Consumatorii se tem.”

Pentru a-și liniști clienții, Little Leaf Farms a încercat să le explice practicile de producție pe care compania spune că le folosește pentru a menține culturile în siguranță.

Compania cultivă salata în sere alimentate cu apă potabilă sau apă de ploaie colectată de pe acoperișuri, a explicat Sellew, adăugând că nicio cantitate de apă nu intră în unitățile de producție înainte de a trece printr-un proces de dezinfectare cu ultraviolete. De asemenea, sistemul automatizat de cultivare înseamnă că salata nu este atinsă de mâna omului.

„Modul în care cultivăm este atât de diferit încât aceste probleme nu pot afecta produsele noastre”, a afirmat Sellew. „Nu toate legumele cu frunze verzi sunt la fel.”

Editor : M.I.

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