Anchetă a Poliției din Köln: O adolescentă de 16 ani ar fi fost hărțuită sexual de un robot

O adolescentă de 16 ani a fost hărțuită sexual de un robot în Köln, informează Focus.de.

Potrivit poliției din Köln, robotul ar fi atins-o pe adolescentă pe fese și ar fi efectuat mișcări de împingere. Poliția anchetează acum cazul sub suspiciunea de hărțuire sexuală.

Adolescenta se afla în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața unui restaurant fast-food împreună cu două prietene, când robotul roșu-auriu s-ar fi apropiat din spate. Proprietarul dispozitivului, un tânăr de 16 ani din Wegberg, și însoțitorul său, în vârstă de 19 ani, ar fi filmat incidentul, l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale și l-ar fi comentat.

Polițiștii i-au reținut pe suspecți puțin mai târziu, în apropierea locului faptei. Au găsit robotul, înalt de 1,20 metri, în portbagajul unei mașini, unde se presupune că adolescentul de 16 ani l-ar fi ascuns. Pe lângă robot, poliția a confiscat și telefoanele mobile ale suspecților. Poliția verifică acum dacă mișcările robotului au fost controlate în mod intenționat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard