Anchetă după ce un avion Air India a pierdut brusc altitudine, rănind aproape 20 de oameni. Ce a arătat testarea comandantului

Un pilot-comandant, care se afla săptămâna trecută la manşa unui avion al companiei Air India ce zbura între Phuket şi Delhi şi a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, a fost testat pozitiv pentru marijuana într-un test de confirmare, după un prim test de asemenea pozitiv.

Mai devreme marţi, Ministerul Aviaţiei Civile din India l-a convocat pe directorul general al companiei Air India cu privire la acest incident, care a implicat un avion Airbus A320neo, au relatat marţi posturi de televiziune indiene, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Autorităţile indiene au deschis o anchetă după incidentul în care avionul a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, provocând rănirea a 13 pasageri şi a 4 membri ai echipajului, în timp ce zbura dinspre oraşul turistic thailandez spre capitala indiană.

Potrivit unui anunţ oficial, aeronava a suferit o „variaţie momentană de altitudine” deasupra statului Odisha din estul Indiei.

Avionul, la bordul căruia se aflau 137 de pasageri şi 8 membri ai echipajului, a aterizat în siguranţă la Delhi.

Ministerul Aviaţiei Civile din India a anunţat duminică efectuarea unui test de confirmare pentru prezenţa de substanţe psihoactive în cazul comandantului, după ce testul iniţial a ieşit pozitiv.

Editor : B.P.