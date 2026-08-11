Live TV

Anchetă după ce un avion Air India a pierdut brusc altitudine, rănind aproape 20 de oameni. Ce a arătat testarea comandantului

Data publicării:
15.07.2023, Singapur, Republik Singapur, Asien - Ein Passagierflugzeug der Air India vom Typ Airbus A320 Neo mit der Reg
Avion Airbus A320 al Air India Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un pilot-comandant, care se afla săptămâna trecută la manşa unui avion al companiei Air India ce zbura între Phuket şi Delhi şi a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, a fost testat pozitiv pentru marijuana într-un test de confirmare, după un prim test de asemenea pozitiv.

Mai devreme marţi, Ministerul Aviaţiei Civile din India l-a convocat pe directorul general al companiei Air India cu privire la acest incident, care a implicat un avion Airbus A320neo, au relatat marţi posturi de televiziune indiene, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Autorităţile indiene au deschis o anchetă după incidentul în care avionul a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, provocând rănirea a 13 pasageri şi a 4 membri ai echipajului, în timp ce zbura dinspre oraşul turistic thailandez spre capitala indiană.

Potrivit unui anunţ oficial, aeronava a suferit o „variaţie momentană de altitudine” deasupra statului Odisha din estul Indiei.

Avionul, la bordul căruia se aflau 137 de pasageri şi 8 membri ai echipajului, a aterizat în siguranţă la Delhi.

Ministerul Aviaţiei Civile din India a anunţat duminică efectuarea unui test de confirmare pentru prezenţa de substanţe psihoactive în cazul comandantului, după ce testul iniţial a ieşit pozitiv.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
dejeanul
2
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
3
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
4
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Digi Sport
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion Boeing 737 MAX in zbord deasupra norilor
Sute de avioane Boeing 737 Max, trimise la inspecție pentru depistarea unor fisuri. Unde a fost găsită problema
avion militar in zbor
Incidente cu paraşutişti la Buzău. Un militar a suferit o fractură, iar altul a rămas agățat cu parașuta de avion
Elicopter prăbușit în Cehia.
Un elicopter cu cinci militari la bord s-a prăbușit în Cehia. A fost raportat un mort
hubloul
Pasagerul aproape aspirat prin hubloul unui avion a povestit prin ce a trecut și reproșează echipajului că era paralizat de frică
Pasageri, la bordul unui avion Ryanair.
Noi imagini din avionul în care s-a spart un hublou în timpul zborului. Un pasager a fost la un pas să fie tras în afara aeronavei
Recomandările redacţiei
Cernavoda
Al doilea reactor de la Cernavodă nu va fi repornit în următoarele 10...
drona geran marea neagra
Două drone, distruse de scafandrii militari români în zona...
bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan: Băieţii deştepţi din energie profită de lacunele lăsate...
petrisor peiu in studioul digi24
Petrișor Peiu nu este de acord cu amendamentul AUR la Legea ANI: „Mă...
Ultimele știri
„Decizie istorică”: Prima țară din Orientul Mijlociu care aboleşte pedeapsa cu moartea
Secretarul de stat Cristian Buşoi: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout
Salariații unei mari bănci din România intră în grevă de avertisment. „Mai multă muncă, mai multă presiune, cerințe tot mai ridicate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule...
Adevărul
SURSE Noua Lege a salarizării, negociată în mai multe variante. Sindicatele cer 8 miliarde pentru Educație și...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Bolile cu transmitere sexuală s-au triplat în Europa. Cifrele raportate de România sunt considerate „absurde”
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată