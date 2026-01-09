Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută

Un raport comandat de guvernul sud-coreean a constatat că accidentul aviatic al Jeju Air din decembrie 2024, în care au murit 179 de persoane, ar fi putut să nu fie mortal dacă nu ar fi existat barieră de beton la capătul pistei, a declarat un parlamentar din opoziție, scrie South China Morning Post.

Avionul Boeing 737-800 provenind din Bangkok a aterizat pe burtă și a depășit pista de la Aeroportul Internațional Muan, ucigând aproape toate persoanele aflate la bord după ce a lovit un suport de beton pentru o antenă de localizare. Singurii supraviețuitori au fost doi însoțitori de zbor aflați în partea din spate a avionului.

O simulare inclusă în raportul comandat de Comisia de investigare a accidentelor aviatice și feroviare condusă de guvern a indicat că toți cei aflați la bord ar fi putut supraviețui dacă nu ar fi existat structura de beton, care nu respecta standardele internaționale de siguranță, a declarat Kim Eun-hye, membru al unei comisii parlamentare speciale bipartizane privind accidentul, într-un comunicat de presă emis joi.

Simularea efectuată de un institut sud-coreean de inginerie structurală a arătat că impactul inițial al aeronavei cu pista nu a fost suficient de puternic pentru a provoca leziuni grave și că avionul ar fi alunecat aproximativ 770 de metri înainte de a se opri dacă bariera nu ar fi existat, se arată în comunicatul de presă.

De asemenea, s-a concluzionat că, dacă instalația de navigație ar fi fost susținută de o structură fragilă, în loc de un dig de beton, aeronava ar fi putut sparge gardul cu doar leziuni minore, potrivit comunicatului.

Korea Airports Corporation, care administrează aeroportul Muan, a declarat că nu poate comenta până la publicarea rezultatelor finale ale anchetei. Comisia de anchetă din Coreea de Sud nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

