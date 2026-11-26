Sonda spațială Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) a ajuns la asteroidul Dimorphos, la patru ani după ce NASA a provocat deliberat o coliziune pentru a-i modifica traiectoria. Cercetătorii vor să stabilească efectele exacte ale impactului și să afle cât de eficientă ar putea fi această metodă în cazul unui asteroid aflat pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.

Ca o scenă desprinsă parcă din scenariul unui film SF, sonda spațială DART s-a izbit deliberat de asteroid în 2022, cu scopul de a-i modifica traiectoria. Sonda NASA a fost distrusă complet în urma impactului.

Patru ani mai târziu, misiunea Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) investighează locul coliziunii pentru a evalua pe deplin consecințele impactului. Primele imagini urmează să fie făcute publice în cursul zilei de miercuri, transmite BBC.

Asteroidul nu reprezintă nicio amenințare pentru Pământ. Experimentul a fost însă primul test din istorie al capacității noastre de apărare planetară, menit să stabilească ce măsuri am putea lua dacă un asteroid s-ar îndrepta spre planeta noastră.

„Hera este un fel de inspector Columbo care se întoarce la locul coliziunii pentru a investiga efectele impactului”, a declarat Patrick Michel, coordonatorul științific al misiunii Hera a ESA.

Testul a vizat un sistem format din doi asteroizi: unul mai mare, numit Didymos, cu un diametru de aproximativ 730 de metri, în jurul căruia orbitează un asteroid mai mic, Dimorphos, cu un diametru de aproximativ 150 de metri.

Sonda DART a vizat asteroidul Dimorphos, izbindu-se de acesta cu o viteză de 22.000 de kilometri pe oră. Imaginile transmise spre Pământ au arătat suprafața stâncoasă a asteroidului apropiindu-se tot mai mult, până când transmisia s-a întrerupt în momentul impactului.

Coliziunea a fost atât de puternică, încât dâra de resturi, lungă de aproximativ 10.000 de kilometri, a putut fi observată atât de telescoapele de pe Pământ, cât și de cele din spațiu. Experimentul a demonstrat că traiectoria asteroidului mai mic poate fi modificată.

Înainte de coliziune, Dimorphos avea nevoie de 11 ore și 55 de minute pentru a efectua o rotație completă în jurul asteroidului Didymos. După impactul cu sonda DART, perioada orbitală s-a redus cu aproximativ 33 de minute. Sosirea celei de-a doua sonde spațiale, Hera, îi va ajuta însă pe oamenii de știință să găsească răspunsuri la numeroase alte întrebări.

„DART a explodat în momentul impactului cu asteroidul și, prin urmare, nu avem informații despre starea acestuia după coliziune”, a explicat Michel. „Impactul ar fi putut lăsa un crater și, dacă este cazul, trebuie să îi determinăm dimensiunile și adâncimea. Sau este posibil ca impactul să fi modificat complet forma asteroidului”.

Cum ar putea fi deviat un asteroid care amenință Pământul

În următorul an, misiunea Hera va studia asteroidul Dimorphos, dar va analiza și asteroidul Didymos. Sonda este echipată cu numeroase instrumente științifice și transportă doi sateliți de mici dimensiuni, fiecare de mărimea unei cutii de pantofi, care vor putea studia îndeaproape locul impactului, pentru ca ulterior să aterizeze pe asteroid.

Unul dintre principalele obiective ale misiunii este determinarea masei asteroidului Dimorphos, pentru a stabili cât de eficient a fost impactul sondei DART în modificarea traiectoriei acestuia. Aceste informații ar fi esențiale dacă am descoperi vreodată un asteroid aflat pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.

„Ne-ar ajuta să anticipăm ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să lovim un alt asteroid”, a declarat profesorul Simon Green, specialist în științe planetare și membru al echipei științifice a misiunii Hera. „Am putea să-i măsurăm proprietățile și să spunem: «Ei bine, avem nevoie de o sondă spațială cu această masă, care să se deplaseze cu această viteză și să intervină cu atât timp înainte de impact, pentru a devia suficient asteroidul încât acesta să nu lovească Pământul»”.

Asteroizii de dimensiuni medii ar putea distruge un oraș întreg

Asteroizii reprezintă o amenințare semnificativă pentru planeta noastră. Cei mai mari dintre ei, cu diametre de peste un kilometru, ar putea provoca distrugeri la scară globală. Însă și asteroizii de dimensiuni medii, comparabili cu Dimorphos, ar putea distruge un oraș întreg.

„Știm cu toții ce s-a întâmplat cu dinozaurii, nu-i așa? Și nu vrem să ni se întâmple același lucru”, a declarat Carolyn Ernst, de la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins, care lucrează atât în cadrul misiunii DART, cât și al misiunii Hera. „Vestea bună pentru noi este că în Sistemul Solar există mult mai puține amenințări potențiale decât în urmă cu milioane de ani. Dar astfel de obiecte există în continuare”.

Ea a precizat că cei mai mari asteroizi au fost identificați și că niciunul dintre aceștia nu se îndreaptă spre Pământ. „Obiectele cele mai mici nu reprezintă o amenințare prea mare, deoarece atmosfera ne protejează”, a adăugat Carolyn Ernst. „Există însă o categorie intermediară de dimensiuni, în cazul căreia nu știm unde se află toate aceste obiecte, iar un eventual impact ar putea avea consecințe pentru omenire. Dacă le putem descoperi și studia, cu siguranță am vrea să încercăm să împiedicăm un astfel de impact”.

Oamenii de știință vor să adune cât mai multe informații despre asteroizi, astfel încât omenirea să fie cât mai bine pregătită să facă față eventualelor amenințări venite din spațiu.

Asteroidul Apophis va trece foarte aproape de Pământ în 2029

O nouă misiune destinată identificării și monitorizării asteroizilor potențial periculoși va fi lansată în 2027. Este vorba despre telescopul spațial Near-Earth Object (NEO) Surveyor.

Sunt planificate și alte misiuni de explorare a asteroizilor, inclusiv a unuia numit Apophis, care are o lungime de aproximativ 450 de metri. Apophis a fost descoperit în 2004, iar inițial s-a crezut că ar putea lovi Pământul chiar pe 13 aprilie 2029.

Între timp, oamenii de știință au reușit să îi determine mai precis orbita și afirmă că asteroidul nu va lovi planeta noastră cel puțin în următorii 100 de ani.

În loc să se ciocnească de Pământ în 2029, acesta va trece la doar 32.000 de kilometri de suprafața planetei. Evenimentul le va oferi cercetătorilor o ocazie rară de a studia îndeaproape un asteroid.

Două sonde spațiale vor fi trimise către Apophis: OSIRIS-APEX a NASA, care a prelevat anterior o mostră de pe un alt asteroid, numit Bennu, și RAMSES, o misiune comună a Agenției Spațiale Europene (ESA) și a Agenției Spațiale Japoneze (JAXA).

Editor : M.I.