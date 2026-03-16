Anchetă ONU: atacul israelian asupra închisorii Evin din Iran, în iunie 2025, este o crimă de război

Închisoarea Evin din Teheran, în 2008 Foto: By Ehsan Iran - روزی روزگاری اوین - عکسها از وبلاگ خرداد 88 / Flickr, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Lidera unei misiuni de anchetă a ONU a afirmat luni că un atac aerian israelian care a vizat anul trecut o închisoare din Iran a fost o crimă de război şi a avertizat asupra riscurilor de noi represiuni în urma actualelor bombardamente americano-israeliene, relatează Reuters.

Peste 70 de oameni au fost ucişi când Israelul a atacat închisoarea Evin din Teheran în iunie anul trecut, în timpul unui război aerian cu Iranul, potrivit autorităţilor iraniene. Închisoarea, după ale cărei gratii se află numeroşi deţinuţi politici, a fost de asemenea avariată în ultimele atacuri aeriene americano-israeliene, stârnind temeri pentru soarta deţinuţilor, printre care se numără şi un cuplu britanic, scrie Agerpres.

„Am găsit motive întemeiate să credem că, prin efectuarea atacurilor aeriene asupra închisorii Evin, Israelul a comis crima de război de a direcţiona intenţionat atacuri împotriva unui obiectiv civil”, a declarat Sara Hossain, preşedinta Misiunii internaţionale independente de anchetă privind Iranul, în faţa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Ea a menţionat că 80 de persoane, inclusiv un copil şi opt femei, au fost ucise.

Cel mai recent raport al său, prezentat Consiliului ONU luni, are la bază interviuri cu victime şi martori, imagini din satelit şi alte documente.

Israelul s-a retras din consiliu, care documentează abuzuri şi efectuează investigaţii, lăsându-şi locul neocupat. Guvernul israelian nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Sara Hossain a condamnat totodată numărul tot mai mare de decese civile din Iran şi şi-a exprimat îngrijorarea că actuala campanie de bombardamente ar putea determina Iranul să-şi intensifice represiunea asupra disidenţei, remarcând o creştere a numărului de execuţii după atacurile de anul trecut.

„Lecţia principală trasă din investigaţiile noastre în acest context este clară: acţiunea militară externă nu asigură responsabilitate şi nu aduce schimbări semnificative. În schimb, riscă să intensifice represiunea internă”, a notat ea.

La rândul ei, Mai Sato, expertă în drepturile omului numită de ONU pentru Iran, şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la deţinuţii din această ţară, inclusiv la cei reţinuţi în timpul protestelor de masă din ianuarie. Familiile nu şi-au putut contacta rudele, iar alimentele şi medicamentele sunt din ce în ce mai puţine în închisori, a atenţionat ea.

Ambasadorul Iranului Ali Bahreini a făcut apel la condamnarea atacurilor americano-israeliene, despre care a spus că au ucis peste 1.300 de persoane în Iran, a mai consemnat Reuters.

