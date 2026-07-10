Anchetă pentru crimă în Marea Britanie, după moartea fostei deputate britanice Ann Widdecombe

Poliţia britanică a anunţat vineri că a deschis o anchetă pentru crimă după moartea fostei deputate Ann Widdecombe (78 de ani), al cărei deces fusese declarat anterior în cursul zilei, informează Reuters.

Widdecombe a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi a deţinut diferite funcţii în guvernul condus de fostul premier John Major, notează Agerpres.

„Ancheta noastră pentru crimă este în stadiu iniţial, dar avansează într-un ritm semnificativ”, a indicat poliţia din Devon şi Cornwall (sud-vestul Angliei).

„Desfăşurăm toate resursele necesare pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat şi pentru a identifica persoana responsabilă, despre care noi credem că este un bărbat alb”, a adăugat poliţia.

Poliţiştii au declarat că au fost chemaţi la adresa lui Ann Widdecombe joi în jurul prânzului, unde aceasta a fost găsită decedată şi prezentând urme de răni grave.

Editor : B.E.