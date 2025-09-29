Andrew Tate nu va fi urmărit penal pentru acuzațiile de abuz formulate împotriva sa într-un proces civil din Marea Britanie

Andrew Tate nu va fi acuzat penal pentru acuzațiile formulate de patru femei care îl dau în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra. Femeile îl acuză pe influencerul autoproclamat misogin de violență sexuală, inclusiv de faptul că a apucat-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre față. Avocații lui Tate au declarat într-o audiere anterioară în instanță că „neagă total comiterea faptelor reproșate”, scrie The Guardian.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat luni că testul legal pentru a formula acuzații penale nu a fost îndeplinit.

„Am efectuat o nouă revizuire a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS.

„După o analiză atentă a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile despre decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica mai detaliat raționamentul nostru.”

Avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford, a salutat decizia. El a declarat: „În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare.

Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurilor civile.

„Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial caz penal împotriva lui Andrew Tate care cade în uitare.”

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte după ce procurorii au decis inițial să nu îl urmărească penal în 2019.

Trei dintre ele l-au denunțat pe Tate la poliția din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în același an.

Tate, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzațiile, care includ violență sexuală, control coercitiv și agresiune și vătămare corporală, descriindu-le ca fiind „o serie de minciuni” și „fabricații grosolane”.

CPS a anunțat separat în luna mai că a autorizat 21 de acuzații împotriva lui Tate și a fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, după ce a primit un dosar cu probe de la poliția din Bedfordshire.

Andrew Tate se confruntă cu 10 acuzații legate de trei presupuse victime, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scopul obținerii de profit. Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzații legate de o presupusă victimă, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.

Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pentru cei doi bărbați în 2024, dar s-a convenit că extrădarea va aștepta până la finalizarea procedurilor separate din România.

Editor : B.E.