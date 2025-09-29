Live TV

Andrew Tate nu va fi urmărit penal pentru acuzațiile de abuz formulate împotriva sa într-un proces civil din Marea Britanie

Data publicării:
andrew tate
Foto: Andrew Tate / Sursa foto: Profimedia Images

Andrew Tate nu va fi acuzat penal pentru acuzațiile formulate de patru femei care îl dau în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra. Femeile îl acuză pe influencerul autoproclamat misogin de violență sexuală, inclusiv de faptul că a apucat-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre față. Avocații lui Tate au declarat într-o audiere anterioară în instanță că „neagă total comiterea faptelor reproșate”, scrie The Guardian.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat luni că testul legal pentru a formula acuzații penale nu a fost îndeplinit.

„Am efectuat o nouă revizuire a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS.

„După o analiză atentă a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile despre decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica mai detaliat raționamentul nostru.”

Avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford, a salutat decizia. El a declarat: „În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare.

Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurilor civile.

„Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial caz penal împotriva lui Andrew Tate care cade în uitare.”

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte după ce procurorii au decis inițial să nu îl urmărească penal în 2019.

Trei dintre ele l-au denunțat pe Tate la poliția din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în același an.

Tate, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzațiile, care includ violență sexuală, control coercitiv și agresiune și vătămare corporală, descriindu-le ca fiind „o serie de minciuni” și „fabricații grosolane”.

CPS a anunțat separat în luna mai că a autorizat 21 de acuzații împotriva lui Tate și a fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, după ce a primit un dosar cu probe de la poliția din Bedfordshire.

Andrew Tate se confruntă cu 10 acuzații legate de trei presupuse victime, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scopul obținerii de profit. Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzații legate de o presupusă victimă, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.

Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pentru cei doi bărbați în 2024, dar s-a convenit că extrădarea va aștepta până la finalizarea procedurilor separate din România.

Citește și:

„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
frunze tomnatice si oameni in parc
5
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cbani, pensie
Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine...
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară...
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
Stema unei ambasade a SUA.
Prima reacție a SUA după alegerile parlamentare din Republica...
Ultimele știri
Polițist de la Antidrog, acuzat că furniza informații unei grupări de traficanți din Sectorul 5. DIICOT a reținut 20 de persoane
Deficitul bugetar a crescut. La ce procent din PIB se situează acum și cum arătau cifrele în urmă cu un an
Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele rămân. Cum a fost schimbată paradigma de invazia rusă în Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
„Marea Britanie este deja în război cu Rusia”. Cum l-a descris fosta șefă a MI5 pe Vladimir Putin
regele charles si printul harry
Întâlnirea dintre prinţul Harry și regele Charles, subiectul unui nou scandal. Cu ce cadou s-a dus prințul acasă
un medic se uita peste o radiografie a creierului
Implantul care a devenit „o condamnare la moarte” pentru o pacientă din Marea Britanie. Cum a ajuns să sufere de o boală incurabilă
Tenth Anniversary Of The London 7/7 Bombings
Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile...
Fanatik.ro
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde...
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu