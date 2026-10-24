Andrew Tate s-ar fi îmbolnăvit în închisoarea din Statele Unite. Apărătorul lui susține că influencerul are nevoie urgent de ajutor. „Rugați-vă pentru el”, a îndemnat avocatul, care nu spune despre ce boală e vorba.

În trecut, Andrew Tate ar fi avut probleme pulmonare.

Potrivit presei britanice, fostul kickboxer a solicitat, în repetate rânduri, ajutor medical, dar apărătorul lui susține că oficialii americani i-au ignorat cererile.

Andrew Tate și fratele său, Tristan, sunt închiși la Centrul Federal de Detenție din Miami, instituție acuzată în trecut de condiții insalubre și supraaglomerare. Ei așteaptă o decizie privind extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, trafic de persoane, agresiune și exploatare sexuală.

Editor : A.C.