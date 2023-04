Angajata Meta care a fost concediată după ce a spus că are salariu de 190.000 $ și nu face nimic câștigă și mai mult acum. Povestea ei

Maddie Machado câștiga la Meta 190.000 de dolari pe an și spune că a fost concediată pentru că a povestit despre jobul ei pe rețele sociale. Acum, Maddie, care este din Florida, câștigă aproape la fel de mult, dar pe lună, datorită TikTok.

Maddie a devenit cunoscută după ce a spus într-o postare pe TikTok că lua de la Meta un salariu de 190.000 de dolari pe an și nu făcea nimic. La scurt timp a fost concediată.

Ea și-a spus povestea pentru The Independent:

„După ce am lucrat ca manager de program de recrutare la Microsoft timp de trei ani și jumătate, am primit o ofertă grozavă de la Meta, în septembrie 2021. Așa că am acceptat-o. Erau mai mulți bani decât am crezut vreodată că aș putea să câștig de pe o asemenea poziție și pot spune că am fost incredibil de entuziasmată.

Când am început, era perioadă ciudată în companie... Eram vizați de știri negative, astfel că recrutarea candidaților era o provocare mare.

Apoi, compania și-a schimbat numele din Facebook în Meta, ceea ce s-a întâmplat la scurt timp după ce am început să lucrez. Acțiunile s-au prăbușit... Sunt sigură că situația era alta cu șase luni înainte de a ajunge acolo, dar prima mea perioadă acolo a fost cu adevărat ciudată.

Procesul de integrare a fost fantastic. Totul a fost incredibil de organizat, lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Am lucrat la diverse companii, dar cu siguranță că aici integrarea a fost foarte ușoară.

Dar doar după o lună am fost mutată într-o altă echipă cu toți angajații noi. Managerul nostru era și el nou, așa că habar n-aveam ce facem. În primele trei luni accentul s-a pus pe acomodare.

Când am fost în sfârșit gata să începem recrutarea, am realizat că numărul de candidați era limitat și aceștia nu voiau să lucreze pentru Facebook.

Când eram la Microsoft, primeam un salariu de 135.000 de dolari pe an și lucram 35 de ore pe săptămână. Dar la Meta, chiar nu aveam de lucru. Găsirea unui potențial candidat dura câteva ore; scopul nostru era acela de a vorbi cu între trei și cinci candidați pe săptămână și cei mai mulți dintre noi nu am reușit să atingem acest obiectiv.

Nu a fost neapărat vorba că „nu faceam nimic” la Meta, pur și simplu nu era ceea ce mă așteptam să fac pentru salariul pe care îl câștigam. Nu stăteam doar eu și nu făceam nimic pentru 200.000 de dolari; era o întreagă echipă de recrutori care nu făceau nimic din cauza unui proces ineficient. Știam asta când am început; erau prea mulți recrutori pentru puțini candidați”, povestește Maddie Machado.

Femeia a mai spus că înainte să fie angajată la Meta, nu avea prea mulți urmăritori pe rețelele sociale, dar a început să posteze pe TikTok diverse clipuri legate de activitățile zilnice

„Pentru că tocmai începusem să lucrez la companie, am făcut un videoclip despre pachetul de beneficii. Probabil a fost al treilea sau al patrulea TikTok pe care l-am postat și s-a întâmplat să devină viral. Apoi, oamenii au început să pună întrebări precum: „Cum ai obținut un loc de muncă acolo?” sau „Cum ai fost remarcată?” Așa am început să am conținut, iar contul meu de TikTok a crescut la 50.000 de urmăritori în doar câteva săptămâni.

La sfârșitul anului 2021 echipa juridică a lui Meta m-a contactat. Am postat ceva pe Instagram Story despre faptul că nu îmi dau seama câți oameni aveau sentimente negative față de Facebook. Când m-am întâlnit cu echipa juridică, mi-au arătat story-ul și aproape că am murit. Nu-mi venea să cred că mă privesc pe ecran.

Deoarece Meta deține Instagram, ei pot vedea toate poveștile tale de pe Instagram. Pot vedea și toate mesajele. Pot vedea totul. Ar trebui să fie clar că nu ai intimitate atunci când lucrezi acolo. Nu am crezut niciodată că cineva va urmări poveștile mele...”, a mai spus femeia.

Spune că după acea întâlnire și-a făcut curat în postările de pe rețelele sociale, dar după 2 luni a ieșit la suprafață clipul de pe TikTok cu pachetul de beneficii, cel care se viralizase.

„Meta a explicat că postările mele de pe rețelele sociale erau în „conflict de interese”, pentru că oamenii mă vedeau ca pe un purtător de cuvânt al companiei...

Două zile mai târziu m-au concediat”, a spus ea.

După ce a plecat din Meta, Maddie și-a început propria afacere, tot în domeniul recrutării de personal. Compania ei are deja 7 angajați: „Îmi place ceea ce fac. Lucrez cu oricine vreau și pot fi eu însumi pe rețelele sociale”.

Ea a mai spus că anul acesta, într-o lună, a făcut aproape la fel de mulți bani cât ar fi câștigat într-un an la Meta datorită afacerii sale și a postărilor de pe TikTok.

Editor : D.C.