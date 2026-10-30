Angela Merkel vrea ca următorul președinte ale Germaniei să fie o femeie

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, susţine că este timpul ca o femeie să îi succeadă preşedintelui Frank-Walter Steinmeier atunci când se încheie al doilea mandat de cinci ani al acestuia la conducerea ţării, în martie anul viitor, transmite vineri dpa.

„Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania şi nu a existat niciodată o femeie în funcţia de preşedinte'” al ţării, a spus Merkel vineri într-un interviu pentru postul MagentaTV.

Toată lumea ar trebui să se întrebe „dacă nu ar fi timpul acum”, a spus politiciana creştin-democrată în emisiunea Bestbesetzung.

„Ştiu oameni care sunt deja născuţi, sunt femei şi ar putea să facă asta”, a subliniat Merkel, care a refuzat să menţioneze vreun nume.

Pe 30 ianuarie, viitorul preşedinte al Germaniei va fi ales de Convenţia Federală, un organism constituţional temporar, creat în mod special doar cu scopul alegerii preşedintelui ţării.

În ultimele luni, liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), Markus Söder, a făcut campanie pentru preşedinta parlamentului landului Bavaria, Ilse Aigner, ca succesoare a lui Steinmeier.

Alte nume vehiculate sunt preşedinta parlamentului federal Julia Klöckner, ministrul educaţiei Karin Prien şi fosta lideră a CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.

Editor : B.E.