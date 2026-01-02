Live TV

Video Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt, la granița cu Fâșia Gaza. Actrița este fost emisar al ONU

Data publicării:
angelina jolie alaturi de oameni in yemen si burkina faso
După 21 de ani, Angelina Jolie a renunțat la rolul de ambasador ONU pentru refugiați. FOTO: Profimedia Images

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie s-a deplasat vineri la punctul de trecere Rafah, de partea egipteană, au constatat jurnaliştii AFP. Vizita a avut loc pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de populaţia din Gaza, teritoriu palestinian devastat de doi ani de război.

Fost trimis special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Jolie este însoţită în Egipt de o delegaţie americană. Ea a avut discuţii cu membri ai Semilunii Roşii şi cu şoferi ai camioanelor care transportă ajutoare umanitare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit presei locale, actriţa americană a participat la această vizită pentru a evalua condiţiile palestinienilor răniţi veniţi din Fâşia Gaza, precum şi modul de livrare a ajutorului umanitar către enclava aflată sub asediu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La începutul lunii noiembrie 2025, vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine. 

Jolie a mai fost în Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Pe 30 aprilie 2022, ea s-a deplasat la Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și voluntari, a vizitat o gară unde sosiseră evacuați din regiunea Donețk și a trecut pe la un internat și o unitate medicală.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
3
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
4
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
5
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Digi Sport
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
corturi distruse de furtuna in gaza
O furtună puternică a lovit Gaza, regiune deja distrusă de război: „Am supravieţuit bombardamentelor, dar acum ploaia ne termină”
luptatori hamas pe strada
Hamas avertizează că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
După Ucraina, atenția se îndreaptă către problemele din Orientul Mijlociu. Donald Trump, discuții cu Benjamin Netanyahu în Florida
Somaliland Election
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”
Somaliland Election
Prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent
Recomandările redacţiei
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Incendiul ar fi izbucnit din cauza...
608900915_4115096612074017_3335667203613742528_n
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un...
spital
Încă doi români au murit din cauza gripei. Virozele, în creștere cu...
Ultimele știri
Ploaie îngheţată pe drumuri în Oltenia. Avertismentul CNAIR pentru șoferi: „Risc ridicat de derapaje, chiar şi la viteze mici”
Trafic rutier foarte aglomerat pe Valea Oltului (DN 7), unde ninge puternic
Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile...
Adevărul
Haos în Bulgaria după trecerea la euro: „Nu plăti cu euro, că n-am să dau rest”
Playtech
Electrocasnicul din bucătărie care ar urma să dispară, conform experţilor. Este folosit de mulţi români
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...