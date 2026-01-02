Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie s-a deplasat vineri la punctul de trecere Rafah, de partea egipteană, au constatat jurnaliştii AFP. Vizita a avut loc pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de populaţia din Gaza, teritoriu palestinian devastat de doi ani de război.



Fost trimis special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Jolie este însoţită în Egipt de o delegaţie americană. Ea a avut discuţii cu membri ai Semilunii Roşii şi cu şoferi ai camioanelor care transportă ajutoare umanitare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit presei locale, actriţa americană a participat la această vizită pentru a evalua condiţiile palestinienilor răniţi veniţi din Fâşia Gaza, precum şi modul de livrare a ajutorului umanitar către enclava aflată sub asediu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La începutul lunii noiembrie 2025, vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine.

Jolie a mai fost în Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Pe 30 aprilie 2022, ea s-a deplasat la Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și voluntari, a vizitat o gară unde sosiseră evacuați din regiunea Donețk și a trecut pe la un internat și o unitate medicală.

Editor : C.A.