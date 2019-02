Anul Porcului de Pământ 2019. Tradiții care aduc norocul în Anul Nou chinezesc

Anul Nou lunar reprezintă cea mai importantă sărbătoare chineză, pe durata căreia membrii familiilor se reunesc, se relaxează şi aprind artificii pentru a sărbători tradiţii străvechi şi noi începuturi. În zilele din jurul acestei sărbători are loc cea mai mare migraţie umană anuală din lume, când sute de milioane de oameni călătoresc spre localităţile lor de origine. Anul Nou chinezesc cade într-o dată diferită în fiecare an, datorită calendarului chinez, bazat pe fazele Lunii. În acest an, Anul Mistreţului de Pământ debutează pe 5 februarie.

În Ajunul de An Nou, familiile chineze se reunesc cu ocazia unor cine festive şi joacă mahjong şi poker. Tinerii primesc cadouri sub forma unor plicuri roşii ce conţin bani. O versiune modernă a acestei tradiţii constă în plicuri roşii virtuale, schimbate între membrii familiilor chineze şi între prieteni prin intermediul aplicaţiei de mesagerie online WeChat.



Familiile chineze îşi petrec această seară specială vizionând un program TV-maraton, "Spring Festival Gala", la care participă numeroase vedete, dar care şi-a pierdut din strălucire în ultimii ani din cauza scăderii cifrelor de audienţă.



Anul Nou chinezesc poate fi un eveniment foarte zgomotos, întrucât artificiile sunt aprinse la orice oră din zi şi din noapte pe durata sărbătorii.



Plicurile-cadou şi artificiile au menirea de a speria "guonian", monstrul precedentelor 12 luni, şi de a anunţa intrarea într-un an nou şi plin de noroc.



În ultimii doi ani, totuşi, artificiile au fost interzise în unele dintre marile oraşe ale Chinei, precum Beijing, Shanghai şi Tianjin.



Preparatele culinare servite de Anul Nou chinezesc variază de la o regiune la alta. Familiile din nordul Chinei pregătesc găluşte tradiţionale, în timp ce rezidenţii din Shanghai şi zonele limitrofe se asigură că mănâncă tot felul de tipuri de carne, pentru a avea parte de bunăstare în anul care va veni.



Familiile chineze îşi decorează uşile caselor cu hârtie roşie decupată în forma cuvântului "fu", care înseamnă "noroc", dar şi cu imagini care reprezintă peşti, lilieci şi alte animale care corespund anului respectiv - în cazul de faţă, mistreţul. Tocurile uşilor sunt decorate cu binecuvântări scrise pe hârtie roşie.



Persoanele născute în zodia care corespunde Anului Nou chinezesc se pot aştepta la un an plin de provocări, aşadar ele trebuie să poarte întotdeauna articole vestimentare sau accesorii de culoare roşie, precum brăţări, pentru protecţie.



În a doua şi a treia zi a Anului Nou, familiile chineze îşi vizitează rudele. Discuţiile se concentrează adeseori pe viitorul tinerilor, care, la rândul lor, vorbesc despre activităţile lor profesionale, locuinţele lor şi statutul lor marital. În virtutea unei tendinţe recente, un număr tot mai mare de tineri chinezi care locuiesc în oraşe au început să călătorească în străinătate în perioada Anului Nou, în loc să se îndrepte spre localităţile lor natale.

