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Anunțul Microsoft la o zi după întreruperile globale care au afectat milioane de utilizatori

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Logo-ul Microsoft. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Gigantul american din domeniul software Microsoft a anunţat sâmbătă că toate serviciile sale, inclusiv Teams, Outlook şi alte produse, funcţionează din nou în mod normal, punând capăt unei întreruperi la nivel global care a paralizat comunicaţiile online pentru companii şi instituţii guvernamentale timp de peste 24 de ore, transmite Reuters.

„Am finalizat eforturile de remediere a problemei care a stat la baza incidentului şi am restabilit serviciile pentru toţi clienţii şi regiunile care mai erau afectate”, a transmis compania pe platforma X, potrivit Agerpres. 

Microsoft a precizat că incidentul, care a afectat şi asistentul său bazat pe inteligenţă artificială Copilot, a fost cauzat de probleme la nivelul serverelor. Compania a adăugat că nu există indicii privind o activitate maliţioasă, excluzând astfel inteligenţa artificială drept cauză a problemei.

Microsoft Outlook şi Teams sunt două dintre cele mai utilizate aplicaţii la locul de muncă, având sute de milioane de utilizatori. Întreruperea a împiedicat desfăşurarea unor activităţi esenţiale, precum trimiterea de e-mailuri, gestionarea calendarelor şi organizarea de întâlniri virtuale.

Problema a afectat agenţii guvernamentale din Australia şi Japonia până în Statele Unite, a provocat întârzieri în activitatea firmelor de tranzacţionare, a împiedicat unele companii să îşi publice rezultatele financiare şi a determinat companiile aeriene să îşi avertizeze clienţii cu privire la dificultăţi în comunicare.

Această întrerupere, care a început joi, în jurul orei 17:25 GMT, este una dintre cele mai lungi din istoria Microsoft şi a doua perturbare a serviciilor sale din acest an. Incidentul ridică noi semne de întrebare cu privire la dependenţa globală de un număr restrâns de giganţi tehnologici, care furnizează atât software-ul esenţial, cât şi infrastructura cloud pe care acesta se bazează.

De asemenea, situaţia a scos în evidenţă dependenţa de software-ul Microsoft utilizat la locul de muncă. Numărul problemelor raportate a crescut brusc pe măsură ce angajaţii din Asia şi Europa îşi începeau ziua de lucru, potrivit Ookla, compania-mamă a platformei Downdetector.

Această platformă a înregistrat peste 7,4 milioane de raportări la nivel mondial, atingând un vârf de aproape 20.000 pe minut, o cifră de peste 1.500 de ori mai mare decât nivelul obişnuit.

„Acest lucru arată în ce măsură o mare parte a zilei de lucru se desfăşoară, în prezent, prin intermediul instrumentelor de e-mail şi colaborare ale unui singur furnizor”, a declarat Luke Kehoe, analist principal la Ookla.

Perturbările şi pierderile financiare provocate de această întrerupere ar putea genera numeroase cereri de despăgubire, însă impactul total asupra asigurătorilor va fi, probabil, limitat, a precizat Mario De Cicco, vicepreşedinte la Morningstar DBRS.

Acesta a estimat pierderile asigurate la nivel global, rezultate în urma incidentului, între 300 şi 500 de milioane de dolari, o sumă mult mai mică decât impactul financiar de 400 de milioane până la 1,5 miliarde de dolari provocat de incidentul CrowdStrike din 2024, care a blocat peste opt milioane de calculatoare cu sistem de operare Windows şi a cauzat perturbări pe scară largă.

Editor : C.L.B.

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