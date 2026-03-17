Apel public la revoltă, evaluare sumbră în privat: ce crede Israelul despre posibilitatea ca iranienii să iasă în stradă

Înalți oficiali israelieni le-au transmis diplomaților americani că protestatarii iranieni vor fi „măcelăriți” dacă vor ieși în stradă împotriva guvernului iranian, chiar în timp ce Israelul face apel public la o revoltă populară, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat analizate de The Washington Post.

Telegrama, difuzată vineri de Ambasada SUA la Ierusalim, a transmis o evaluare israeliană conform căreia regimul iranian „nu cedează” și este dispus să „lupte până la capăt”, în ciuda asasinării, pe 28 februarie, a liderului suprem Ali Khamenei și a campaniei de bombardamente în curs a SUA și Israelului.

Regimul a ucis mii de oameni în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale de amploare de la începutul acestui an. În cazul în care un număr mare de iranieni vor ieși din nou în stradă, oficialii israelieni afirmă că „oamenii vor fi măcelăriți”, deoarece Garda Revoluționară Islamică, principala forță militară a Iranului, „deține controlul”, potrivit telegramei. Autenticitatea documentului a fost verificată de doi oficiali ai Departamentului de Stat.

În ciuda previziunilor sumbre, oficialii israelieni au declarat că speră la o revoltă populară și au îndemnat Statele Unite să se pregătească să sprijine protestatarii dacă acest lucru se va întâmpla, potrivit telegramei.

Telegrama prezintă o sinteză a întâlnirilor recente dintre oficialii americani și membri de rang înalt ai Consiliului Național de Securitate, ai Ministerului Apărării și ai Ministerului Afacerilor Externe din Israel, care au avut loc miercuri și joi. Aceasta apare în contextul în care prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, îi îndeamnă pe iranieni să iasă în stradă săptămâna aceasta pentru a sărbători vechiul „Festival al Focului” persan, cunoscut sub numele de Chaharshanbe Suri.

Narges Bajoghli, expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins, a afirmat că iranienii sunt de mult timp sceptici în privința intențiilor israeliene și că mesajele contradictorii din telegramă vor fi percepute de mulți ca fiind lipsite de compasiune și ca o exploatare a vieților iranienilor.

„Cred că mulți oameni se vor simți profund trădați de această evaluare”, a spus Bajoghli.

Ambasada Israelului la Washington a declarat că țara „se concentrează pe eliminarea capacităților militare ale regimului — în beneficiul tuturor”.

„Iranienii și-au riscat viața ieșind în stradă de nenumărate ori, inclusiv chiar în luna ianuarie a acestui an”, a afirmat ambasada într-un comunicat. „Există grupuri de opoziție care lucrează de ani de zile în mod independent pentru a răsturna regimul”.

Israelul și Statele Unite au lovit mii de ținte pe teritoriul Iranului, printre care infrastructura nucleară, depozitele de rachete balistice, secțiile de poliție și punctele de control înființate de forțele de securitate internă în civil, cunoscute sub numele de Basij.

Într-un discurs televizat în prima zi a atacurilor, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa „va lovi cu putere regimul terorist și va crea condițiile care vor permite curajosului popor iranian să se elibereze de sub jugul acestui regim criminal”. El a făcut un apel similar săptămâna trecută.

Alți oficiali israelieni au afirmat că atacul asupra Iranului este un succes chiar și în cazul în care nu se va produce o revoltă populară. „Fiecare zi în care slăbim acest regim reprezintă un câștig pentru statul Israel”, a declarat Ze’ev Elkin, membru al cabinetului de securitate al Israelului, într-un interviu acordat televiziunii israeliene.

Suzanne Maloney, expertă în Iran și vicepreședintă la Brookings Institution, a spus că vulnerabilitatea protestatarilor neînarmați din Iran ar trebui să fie luată în considerare de oficialii americani și israelieni. „Poporul iranian se află în prezent într-un pericol grav din partea regimului și ar fi regretabil dacă ar fi folosit ca pion într-un efort de a încerca să inflameze și mai mult situația”, a spus ea.

Perspectiva administrației Trump asupra pericolului cu care se confruntă opoziția din Iran s-a schimbat de la începutul războiului. Donald Trump i-a îndemnat inițial pe iranieni să „preia controlul asupra guvernului vostru”, dar a recunoscut recent că forțele de securitate iraniene ar ucide protestatarii.

„Au literalmente oameni pe străzi cu mitraliere, care îi împușcă pe cei care vor să protesteze”, a declarat Trump pentru Fox News. „Chiar cred că este un obstacol greu de depășit pentru oamenii care nu au arme”, a adăugat el.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre o telegramă care a ajuns în presă, a declarat că lui Trump „nu-i place să vadă suferință nicăieri, inclusiv în Iran, unde regimul terorist masacra protestatarii înainte ca președintele să intervină și care acum vizează civilii din întreaga regiune”.

Răspunsul regimului la protestele din ianuarie, provocate de proasta gestionare economică a Iranului și de tacticile autoritare, a dus la o represiune brutală condamnată de o mare parte a Occidentului. De asemenea, oficialii americani afirmă că nu mai urmăresc răsturnarea establishmentului clerical și militar bine înrădăcinat din Iran.

Deși armata iraniană a fost grav afectată de atacurile americano-israeliene, rezistența regimului este una dintre numeroasele variabile pe care administrația Trump pare să le fi subestimat într-un război care se află în a treia săptămână, fără ca sfârșitul să fie încă previzibil.

Luni, principalii aliați ai Statelor Unite au respins cererea lui Trump de a trimite nave de război pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, calea de trecere pentru 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, pe care Iranul a blocat-o la începutul conflictului, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie și alimentând temerile privind o recesiune globală.

Potrivit telegramei, oficialii israelieni le-au spus omologilor americani că Israelul se aștepta ca asasinarea liderului suprem iranian, survenită luna trecută, să provoace „și mai mult haos” în cadrul regimului imediat după eveniment.

Însă, în ultimele zile, controlul Republicii Islamice asupra puterii a devenit evident prin capacitatea sa de a continua să lanseze rachete balistice și drone „oriunde dorește”, au transmis oficialii israelieni diplomaților americani, potrivit telegramei.

Maloney a declarat că a fost surprinsă de faptul că israelienii au subestimat rezistența regimului.

„Această presupunere, bazată pe informații extrem de incomplete, este interesantă având în vedere cât de impresionantă a fost penetrarea serviciilor secrete israeliene în Iran”, a spus ea. „Este evident că aceasta stă la baza erorii strategice în care au căzut atât Israelul, cât și Statele Unite.”

În ciuda informațiilor potrivit cărora fiul și succesorul defunctului lider suprem ar fi fost rănit într-un atac aerian, oficialii israelieni au afirmat că Mojtaba Khamenei era „în continuare la conducere” și „mai apropiat” de linia dură a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) decât tatăl său, conform telegramei. Aceștia au speculat că regimul și-ar putea modera poziția în cazul în care noul lider suprem ar fi ucis, dar au subliniat că acesta era „încăpățânat” și că ar trebui „doborât din interior”. ”

Marți, armata israeliană a afirmat că l-a ucis pe comandantul Basij, o forță estimată la aproximativ 1 milion de membri, și pe șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Iranul a finanțat miliții și mișcări politice din Orientul Mijlociu care sunt ostile Israelului, printre care Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și houthiții în Yemen. Eforturile Israelului de a incita la o revoltă în Iran, indiferent de numărul victimelor, sunt în concordanță cu eforturile sale de zeci de ani de a provoca „fragmentarea Iranului” și „prăbușirea statului”, a afirmat Bajoghli, expertul în Iran.

„Una dintre modalitățile de a realiza acest lucru este crearea mai multor ocazii în care armele statului sunt îndreptate împotriva populației”, a spus ea. „Scopul nu este acela de a crea o democrație liberală pentru poporul iranian. Este acela de a adânci prăpastia dintre societate și stat.”

