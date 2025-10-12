Live TV

Apelul lui Zelenski, după peste 4.000 de atacuri într-o săptămână asupra Ucrainei: Rusia şi-a intensificat „teroarea din aer”

FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and Finnish President Alexander Stubb attend a press conference, in Kyiv
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: REUTERS
Infrastructura energetică, principala țintă a Moscovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunității internaționale, duminică, să acționeze ferm împotriva Rusiei, după ce armata rusă a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene asupra Ucrainei într-o singură săptămână. Liderul de la Kiev a acuzat Moscova că profită de atenția globală îndreptată către Orientul Mijlociu pentru a intensifica bombardamentele și a cerut menținerea sancțiunilor și a presiunii economice împotriva celor care finanțează războiul.

„Moscova îşi permite să-şi intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X.

„Tocmai de aceea nu se poate permite nicio slăbire a presiunii. Sancţiunile, tarifele şi acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc, cei care finanţează acest război, trebuie să rămână pe masă”, a spus el.

Această abordare ar putea deschide calea către o pace durabilă pentru Europa: „Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de pace din Orientul Mijlociu”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Zelenski a mai declarat că Rusia şi-a intensificat „teroarea din aer împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice”. Numai în ultima săptămână, Rusia a folosit peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi aproximativ 1.360 de bombe cu planare împotriva Ucrainei,a spus el.

„Ieri (sâmbătă - n.r.), în Kostiantinivka, un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană”, a scris Zelenski. Autorităţile au raportat un total de patru morţi în regiunea Doneţk, inclusiv doi în Kostiantinivka şi doi în regiunea Herson.

Pe parcursul săptămânii, Rusia a bombardat masiv regiunile Sumî, Harkov şi Doneţk, potrivit unui videoclip publicat online de Zelenski, care înfăţişa incendii şi distrugeri.

Infrastructura energetică, principala țintă a Moscovei

Separat, Ministerul Energiei ucrainean a postat pe pagina sa de Facebook că atacurile ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică au provocat pagube infrastructurii electrice din regiunile ucrainene Doneţk, Odesa şi Cernigău. Pentru a treia zi consecutiv, atacurile au vizat reţelele energetice şi de transport al gazelor, iar serviciile de urgenţă lucrează în prezent pentru a stabiliza alimentarea cu energie electrică acolo unde aceasta a fost afectată.

În Odesa, o instalaţie de gaz şi o clădire au fost avariate, izbucnind incendii, care au fost stinse rapid de salvatori, a declarat şeful administraţiei regionale, Oleh Kipper, pe pagina sa de Facebook. O persoană a fost rănită. De asemenea, au fost lovite o instalaţie de infrastructură energetică şi clădirea administraţiei de stat a districtului, unde ferestrele au fost avariate, dar nu s-au raportat victime.

Regiunea Doneţk nu are electricitate din cauza bombardamentelor inamice de duminică dimineaţă asupra infrastructurii energetice, a relatat şeful Administraţiei Militare Regionale, Vadim Filaşkin, prin intermediul Telegram.

„În această dimineaţă, ruşii au atacat din nou infrastructura noastră energetică. Specialiştii au început deja reparaţiile şi fac tot posibilul pentru a restabili curentul. Cu toate acestea, amploarea pagubelor şi momentul restabilirii nu au fost încă stabilite”, a declarat Filaşkin.

Forţele aeriene ruse au atacat aşezările din regiunea Cernigău de 59 de ori în 24 de ore, a declarat şeful Administraţiei Militare Regionale Cernigău, Veaceslav Ceaus, pe Telegram. În districtul Nijîn, o dronă inamică a atacat o instalaţie energetică, iar în comunitatea Horodnia, o dronă a atacat un vehicul special. În Semenivka, un atac cu o dronă FPV a provocat un incendiu într-o clădire rezidenţială cu două apartamente. Explozia a avariat acoperişul, o maşină şi geamurile unei clădiri vecine. Incendiul a fost stins de Serviciul de Urgenţă de Stat.

