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„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea

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Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
„Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Ei vor muri striviți”, a avertizat fizicianul Heinz von Foerster în 1960. Colaj foto: Profimedia Images / Universitatea Illinois
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Sfârșitul lumii ar trebui să aibă loc luna viitoare, potrivit unui studiu publicat în revista Science acum 66 de ani. Analizând tendințele demografice istorice, fizicianul americano-austriac Heinz von Foerster și colegii lui de la Universitatea Illinois au calculat data apocalipsei ca fiind vineri, 13 noiembrie 2026.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că creșterea populației globale este hiper-exponențială. „La această dată, populația umană va tinde spre infinit, dacă va crește la fel ca în ultimele două milenii”, au scris ei.

„Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Ei vor muri striviți.”

Studiul a iscat controverse în rândul demografilor de la acea vreme, însă calculele cercetătorilor din SUA au fost corecte până în anii ‘90. De atunci, însă, rata natalității s-a prăbușit în multe țări de pe întreaga planetă.

Cele mai recente date ale raportului ONU „Perspectivele populației mondiale” arată că populația globală va crește până la aproximativ 10,3 miliarde în 2084. Apoi, va începe să scadă.

Economiștii moderni avertizează că scăderea ratei fertilității ar putea fi o amenințare mai mare pentru omenire decât suprapopularea, întrucât ar putea duce la stagnare economică și o presiune tot mai mare pusă asupra sistemelor de sănătate, relatează The Independent.

crowd at concert - summer music festival
Calculele cercetătorilor din SUA privind creșterea hiper-exponențială a populației globale au fost corecte până în anii ‘90. De atunci, însă, rata natalității s-a prăbușit în multe țări de pe întreaga planetă. Foto: Profimedia Images

Vechiul studiu a fost publicat în perioada cea mai tensionată a Războiului Rece, când oamenii se temeau tot mai mult de riscul producerii unei catastrofe care ar putea pune capăt civilizației umane din cauza epuizării resurselor naturale sau a unui război nuclear.

Șase decenii mai târziu, au apărut din nou avertismente apocaliptice în legătură cu ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale. „Ceasul Apocalipsei” creat în 1947 de organizația Bulletin Of The Atomic Scientists (BAS) este setat acum la 85 de secunde înainte de miezul nopții – anul trecut era la 89 de secunde.

Mulți cercetători de top sunt îngrijorați de pericolul izbucnirii unui război mondial, de schimbările climatice și de riscul pierderii controlului asupra inteligenței artificiale.

„Traiectoria noastră actuală este nesustenabilă”, a spus John Mecklin, editorul revistei BAS, după ce a dezvăluit cât arată Ceasul Apocalipsei în luna ianuarie a acestui an.

„Liderii naționali, în special cei din SUA, Rusia și China, trebuie să preia inițiativa pentru a găsi o cale de a ne îndepărta de marginea prăpastiei. Cetățenii trebuie să insiste [ca liderii lor] să facă acest lucru.”

Editor : Raul Nețoiu

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