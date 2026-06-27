Aproape 200 de persoane au fost arestate pentru terorism în Turcia, înainte de summitul NATO la care e așteptat și Trump

Circa 178 de persoane au fost plasate în arest preventiv în Turcia pentru acuzaţii de „terorism” înaintea summitului NATO, a relatat sâmbătă agenţia publică Anadolu, citând un comunicat al parchetului din Ankara, relatează AFP.

Aceste arestări intervin după o serie de operaţiuni desfăşurate săptămâna aceasta, înainte de summitul din 7 şi 8 iulie la care urmează să participe 32 de lideri, între care şi preşedintele american Donald Trump.

Potrivit Anadolu, care citează parchetul, în acest stadiu, 178 din cele 225 de persoane plasate în arest preventiv au fost arestate oficial, iar 34 - fost eliberate sub control judiciar.

Organizaţia neguvernamentală turcă MLSA (Media and Law Studies Association) a declarat vineri că printre persoanele arestate figurează jurnalişti, universitari, avocaţi, sindicalişti, profesori, studenţi şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile.

Printre persoanele plasate în arest preventiv se află Yildiz Tar, redactor-şef al revistei LGBT+ Kaos GL, Emel Memis, profesoară de economie la universitatea din Ankara, precum şi Nevzat Ozer de la fundaţia Tema, şi mai mulţi voluntari ai acestei importante organizaţii neguvernamentale de mediu.

MLSA a raportat că, în timpul interogatoriilor poliţiei, celor arestaţi li s-a cerut să spună dacă erau membri ai Partidului Comunist din Turcia/marxist-leninist (TKP/ML) - o organizaţie interzisă -, dacă foloseau nume de cod şi dacă primiseră antrenament în mânuirea armelor.

Editor : C.L.B.