Video&Foto Aproape 90 de morți în Uttar Pradesh, după o furtună violentă care a lovit nordul Indiei

National, Prayagraj, Uttar Pradesh, India - 13 May 2026
Oameni în timpul unei furtuni puternice de nisip, la Prayagraj, miercuri, 13 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Aproape 90 de persoane au murit în urma unei furtuni violente, care a adus ploaie şi grindină asupra celui mai populat stat din India, Uttar Pradesh, a anunţat joi Agenţia regională pentru managementul dezastrelor.

Furtunile sunt un fenomen frecvent în acest stat din nord în timpul sezonului cald, care durează din martie până în iunie, înainte ca ploile musonice să aducă o perioadă mai liniştită, scrie Reuters preluată de Agerpres.

„Condiţiile meteo nefavorabile” au dus miercuri la moartea a 89 de persoane, a spus pe reţeaua X comisarul pentru situaţii de urgenţă al statului Uttar Pradesh.

Au fost de asemenea raportate 53 de persoane rănite, 87 de locuinţe avariate şi 114 de animale ucise pe teritoriul statului din cauza furtunilor, ploilor, grindinei şi fulgerelor, se mai spune în mesaj.

În imaginile transmise de televiziuni apar arbori şi panouri publicitare rupte de vânturile, unele dintre acestea prăbuşite pe autovehicule, pe fundalul norilor de praf şi resturi care au răsturnat mobilierul din lemn al tarabelor de pe marginea drumurilor.

Unele dintre decese au fost provocate de arborii doborâţi şi de zidurile dărâmate ale unor locuinţe, a declarat pentru Reuters un oficial local.

Prim-ministrul acestui stat, guvernat de partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi, a dat instrucţiuni funcţionarilor să acorde asistenţă supravieţuitorilor şi să distribuie ajutor financiar în următoarele 24 de ore.

