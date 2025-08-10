Live TV

Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska

Data publicării:
Kirill Dmitriev
Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Moscova susține că anumite state vor încerca, prin „provocări și dezinformare”, să împiedice întâlnirea dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată vinerea viitoare în Alaska, unde cei doi lideri vor discuta despre eforturile de pace în războiul din Ucraina, potrivit Politico.

Un apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra unor „eforturi titanice” de a submina viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate în continuarea conflictului vor depune eforturi titanice (provocări și dezinformare) pentru a zădărnici întâlnirea planificată dintre președintele Putin și președintele Trump”, a declarat Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, într-o postare pe Telegram, sâmbătă.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin vinerea viitoare, în Alaska, pentru a discuta eforturile de pace în războiul din Ucraina.

Dmitriev nu a numit aceste țări, însă a făcut comentariile ca răspuns la o postare pe X a lui Dan Caldwell, fost consilier principal al secretarului american al Apărării Pete Hegseth, în care acesta afirma că se așteaptă la un „efort concertat” de a submina întâlnirea din partea „forțelor din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvernele europene se opun ferm oricărui acord care ar presupune cedarea de teritorii ucrainene Rusiei o perspectivă evocată de Trump vineri, dar respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski sâmbătă.

Citește și Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla” (Surse NBC News) 

Acuzația preventivă a lui Dmitriev privind dezinformarea este notabilă, având în vedere că Uniunea Europeană acuză de mult timp Rusia că desfășoară propriile campanii de dezinformare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Volodimir Zelenski
2
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
3
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Digi Sport
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din...
bancnote dolar, euro, lire sterline
O criză monetară mult mai mare decât cea din Asia din anii '90...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
hand holding thermometer and heat weather
Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben...
Ultimele știri
Bunica vânătoare de pedofili care a condus un imperiu al heroinei. Cum a ajuns celebră Big Mags, capul „familiei infernale a Scoției”
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a reușit să distribuie 7 milioane de dolari în Gaza
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
Vladimir Putin - Steve Witkoff
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
lammy si vance
Reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni în Regatul Unit, înaintea întâlnirii Trump-Putin
trump ii face cu ochiul lui putin
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit cu Xi Jinping și alți lideri apropiați de Kremlin
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”