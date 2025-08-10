Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska

Moscova susține că anumite state vor încerca, prin „provocări și dezinformare”, să împiedice întâlnirea dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată vinerea viitoare în Alaska, unde cei doi lideri vor discuta despre eforturile de pace în războiul din Ucraina, potrivit Politico.

Un apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra unor „eforturi titanice” de a submina viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate în continuarea conflictului vor depune eforturi titanice (provocări și dezinformare) pentru a zădărnici întâlnirea planificată dintre președintele Putin și președintele Trump”, a declarat Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, într-o postare pe Telegram, sâmbătă.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin vinerea viitoare, în Alaska, pentru a discuta eforturile de pace în războiul din Ucraina.

Dmitriev nu a numit aceste țări, însă a făcut comentariile ca răspuns la o postare pe X a lui Dan Caldwell, fost consilier principal al secretarului american al Apărării Pete Hegseth, în care acesta afirma că se așteaptă la un „efort concertat” de a submina întâlnirea din partea „forțelor din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”.

Guvernele europene se opun ferm oricărui acord care ar presupune cedarea de teritorii ucrainene Rusiei o perspectivă evocată de Trump vineri, dar respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski sâmbătă.

Acuzația preventivă a lui Dmitriev privind dezinformarea este notabilă, având în vedere că Uniunea Europeană acuză de mult timp Rusia că desfășoară propriile campanii de dezinformare.

