Aproximativ 20 de persoane rănite la Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanţă într-un centru comercial de lux

Firefighters work at the scene of an odor incident near Ginza Six in Tokyo's Chuo Ward
Echipele de intervenție au evacuat zoana. Foto: Profimedia

Aproximativ 20 de persoane au fost rănite într-un centru comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanţă, anunţă luni oficiali din cadrul poliţiei şi pompieri.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Tokyo, Yusuke Koike, a declarat că un bărbat a pulverizat o substanţă în apropierea unui distribuitor automat, la parterul clădirii, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Un reprezentant local al pompierilor a anunţat că aproximativ „20 de persoane au fost rănite”, după ce s-a semnalat un „miros” în acest cartier foarte turistic din centrul capitalei Tokyo.

La mijlocul zilei, luni, străzile din jurul clădirii, situate în cartierul comercial Ginza, în care se află numeroase mărci de lux, au fost blocate după incident, iar vahicule de pompieri şi ambulanţe s-au aliniat pe stradă.

În schimb, trecători, în principal turişti, puteau circula pe trotuar, de cealaltă parte a străzii.

Un jurnalist AFP aflat la faţa locului a văzut două persoane pe tărgi urcate în ambulanţe, în timp ce pompieri şi oficiali erau îmbrăcaţi în combinezoane de protecţie chimică, scoţând persoane din centrul comercial pentru a fi examinate în vehicule specializate.

Postul public NHK a anunţat că rănile păreau uşoare.

Poliţia anchetează cu privire la cauză, a anunţat un reprezentant al pompierilor prezent la faţa locului, fără să ofere dtalii.

